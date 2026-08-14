Desmienten que el tatuaje que se hicieron juntos los Vengadores sea "satánico" y lanzan otra pullita a Mark Ruffalo por rajarse

Lo que comenzó en 2018 como una demostración de amistad y el cierre de una etapa dorada entre cinco de los actores originales de Los vengadores (Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth y Jeremy Renner) terminó convirtiéndose en el blanco de disparatadas teorías conspirativas.

Las líneas abstractas, angulares y geométricas del símbolo llevaron a que varios usuarios en redes sociales especularan sobre un supuesto pentagrama o simbología oscura.

Los debates escalaron en foros de internet como el subforo r/marvelstudios de Reddit, donde los usuarios compartieron qué veían en el tatuaje y algunos llegaron a argumentar de manera desmedida que el diseño escondía un "6 invertido" vinculado al 666 o a sociedades secretas.

La confusión entre la ficción y la vida real alcanzó tal magnitud que blogs de entretenimiento como ScreenHub Entertainment tuvieron que publicar un artículo explicando el concepto de "Los Illuminati" en los cómics de Marvel para desmentir las locas y absurdas vinculaciones con los actores.

Para zanjar la polémica de forma definitiva y explicar el verdadero origen del diseño, su tatuador Josh Lord ha publicado un reel de Instagram acompañado de una desglose visual.

En la descripción de la publicación, el autor del mensaje se dirigió directamente a los seguidores con ironía y tolerancia: "Así que, aquí está explicado el tatuaje original de Los Vengadores para que la gente deje de pensar que es satánico, no es que haya nada malo en ello para mis seguidores satanistas. Todas las religiones deberían ser tratadas por igual, por supuesto, como pretendía América. Ahí lo tenéis. Todas las iniciales y símbolos explicados. Además de algunas divertidas imágenes de detrás de cámaras".

A través de la gráfica explicativa que acompaña el vídeo, se desglosan de forma clara todos los elementos integrados en la composición: la clásica letra "A" de Avengers, el número 6 en referencia a los seis miembros fundadores originales, el reactor ARC de Iron Man, la mitad de la estrella del Capitán América, el Stormbreaker de Thor, el símbolo de radiación gamma de Hulk, el logo del reloj de arena de Viuda Negra y la flecha característica de Ojo de Halcón.

Además, la publicación concluye lanzando un guiño a Mark Ruffalo, el único de los seis héroes originales que declinó hacerse el tatuaje en su momento: "A continuación, si la gente quiere, publicaré a Los Vengadores haciéndome MI tatuaje honorífico de Vengador. ¡Ya que todos sabemos que Mark Ruffalo AÚN no se ha hecho el tatuaje! ¡Aún mantengo la esperanza de que recapacite! Los vio la noche siguiente y pareció que le gustaron. Por favor, animadle a completar el equipo".