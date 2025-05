De La asistenta a Alas de Sangre: 8 best-sellers de la era de BookTok que serán películas y series

Desde a la saga Dune a la película animada Robot Salvaje, pasando por títulos tan dispares como Wicked, It Ends With Us, Culpa Mía o Mickey 17, hasta series como El simpatizante, El problema de los 3 cuerpos o la española Reina Roja, todos estos proyectos tienen un denominador común: antes de un guion audiovisual, sus historias nacieron en las páginas de un libro de éxito. Por supuesto, la industria nunca deja de mirar a los best-sellers para inspirarse y menos ahora en la era de BookTok, donde las recomendaciones online logran miles de adeptos para las ficciones más populares. Así que para que el próximo apagón (si es que lo hay) no te pille con las estanterías vacías, te recomendamos un 8 libros que darán el salto a la pantalla próximamente.

La asistenta

Con su estreno previsto para diciembre de este 2025 en Netflix, la adaptación de La asistenta de Freida McFadden es uno de los proyectos de libros convertidos en películas más esperados del año. Paul Feig (Un pequeño favor) dirige la cinta en la que Sydney Sweeney se mete en la piel de la asistenta del título, una joven que empieza a trabajar en casa de un matrimonio adinerado, los Winchester (a los que encarnarán Amanda Seyfried y Brandon Sklenar), sin saber que no son trigo limpio.

Lo tienes en Amazon.

Margo tiene problemas de dinero

Como el título avanza, a la protagonista de este best-seller de Rufi Thorpe no le va bien económicamente. ¿Y cómo intenta solucionarlo? Margo, una joven madre, camarera y exluchadora profesional, que recurre a la creación de contenido para adultos en OnlyFans como medio de sustento, mezclando lo erótico con la lucha libre. Esta peculiar protagonista estará encarnada por Elle Fanning en una serie para Apple TV+ firmada por David E. Kelley (Big Little Lies), que contará también con Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer y Nick Offerman.

Lo tienes en Amazon.

A pesar de ti

Después de que se llevase a la pantalla It Ends With Us (Romper el círculo), su autora, Colleen Hoover, tiene no uno sino otros dos proyectos en proceso de adaptación. Uno de ellos es A pesar de ti (Regretting You), que explora la compleja relación entre una madre y su hija, Morgan y Clara, tras una tragedia familiar, un extraño accidente por el que murió el padre de Clara. Allison Williams, McKenna Grace y Dave Franco serán los protagonistas.

Lo tienes en Amazon.

Verity

Dakota Johnson protagonizará la adaptación de la novela de suspense psicológico Verity, de Colleen Hoover, un auténtico fenómeno de ventas. Dará vida a Lowen Ashleigh, una escritora que recibe el encargo de completar una serie de novelas de otra autora, Verity Crawford, interpretada por Anne Hathaway, quien supuestamente ha sufrido un misterioso accidente. Josh Hartnett asume el papel de Jeremy Crawford, el esposo de Verity. El estreno de la cinta está fechado para mayo del año que viene y viene avalado por Nick Antosca, guionista que ya nos ha conquistado con dos series, Channel Zero y The Act.

Lo tienes en Amazon.

Frankenstein

Volvemos a Netflix para hablar de otro de sus proyectos más esperados del año, con Jacob Elordi como protagonista. No es otro que la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, Frankenstein, que dirigirá Guillermo del Toro, en forma de película, tras haber hecho para la misma plataforma Pinocho. Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz acompañarán al actor australiano de origen vasco en esta versión.

Lo tienes en Amazon.

La mujer del camarote 10

Y también en Netflix veremos la adaptación de la exitosa novela de suspense de Ruth Ware La mujer del camarote 10. En esta película, Keira Knightley interpreta a una periodista que, durante un viaje en un crucero de lujo, presencia lo que cree ser un asesinato. Sin embargo, el recuento de pasajeros contradice su versión, ya que no falta nadie. Guy Pearce, Hannah Waddingham y Gugu Mbatha-Raw la acompañan en el reparto de este proyecto previsto para el próximo otoño.

Lo tienes en Amazon.

Gente que conocemos en vacaciones

Pero si lo que buscas es una historia de amor, entonces lo tuyo es Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry. Sus protagonistas serán Tom Blyth (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes) y Emily Bader (My Lady Jane) como Alex y Poppy, dos amigos con personalidades opuestas que comparten vacaciones, hasta que la vida les separa. Tiempo después, vuelven a intentar veranear juntos, aunque deben afrontar a la pregunta de si son solo amigos o si realmente hay algo más.

Lo tienes en Amazon.

Alas de sangre

Y cerramos este repaso con la adaptación de un libro que si aún no lo has leído no será porque no lo hayas visto en todas las librerías o no te lo hayan recomendado por tus amigos. El fenómeno de la Saga Empíreo, y su primera entrega Alas de sangre (Fourth Wing) de Rebecca Yarros será una serie de televisión en Amazon Prime Video, aunque probablemente quede mucho para que lo veamos en pantalla, ya que todavía ni siquiera se ha empezado a rodar ni hay casting confirmado, aunque en TikTok los fans tienen todos sus ojos puestos en Emilio Sakraya o Josh Heuston para el protagonista, Xaden.

Por si no lo conoces, se trata de una historia de fantasía centrada en el personaje de Violet Sorrengail, una joven obligada a ingresar en el Colegio de Guerra Basgiath para convertirse en jinete de dragones, en vez de seguir la vida tranquila que planeaba como escriba.

Lo tienes en Amazon.