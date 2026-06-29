La hipótesis del amor estrena por fin su primer tráiler: Así es la química entre Lili Reinhart y Tom Bateman en el fenómeno romántico 'spicy'

Ya está aquí el esperado tráiler de La hipótesis del amor, basada en la novela superventas de Ali Hazelwood. El teaser tráiler se estrenó en el Obsessed Fest de Prime Video, con la presencia de sus protagonistas, Lili Reinhart (Riverdale, Forbidden Fruits) y Tom Bateman (Hedda, Asesinato en el Orient Express). La película estará disponible en Prime Video el 23 de septiembre de 2026 en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Basada en la novela superventas del New York Times de Ali Hazelwood, La hipótesis del amor narra la historia de Olive (Lili Reinhart), una brillante estudiante de doctorado centrada en labrarse un futuro en el mundo académico. Pero cuando descubre que su mejor amiga, Ahn (Rachel Marsh), se ha enamorado de Jeremy (Nicholas Duvernay), el chico que a ella le gustaba, Olive besa impulsivamente al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que lo ha superado. Lo que comienza como un desesperado acto de amistad acaba convirtiéndose en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a difuminarse entre la ficción y la realidad, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante hasta la fecha: que quizá el amor sí merezca la pena.

Lili Reinhart y Tom Bateman en La hipótesis del amor | Prime Video

Además de Lili Reinhart y Tom Bateman, completan el reparto Rachel Marsh (Fallout, Adults), Nicholas Duvernay (No aptos para el trabajo, The White Lotus), Jaboukie Young-White (La acompañante, Solo asesinatos en el edificio) y Arty Froushan (Daredevil: Born Again, Downton Abbey: El gran final).

La película está producida por MRC y Cantillon Company, con Claire Scanlon como directora, un guion de Sara Rothschild y la producción de Elizabeth Cantillon.

La hipótesis del amor se estrenará el 23 de septiembre en exclusiva en Prime Video.

Sobre el Obsessed Fest

Obsessed Fest ha sido el primer evento inmersivo para fans de Prime Video y el eje central de La obsesión se ha unido al chat, la nueva iniciativa del servicio de streaming que rinde homenaje a las historias juveniles, la cultura del fandom y las apasionadas comunidades que están definiendo el futuro del entretenimiento. El evento tuvo lugar el 27 de junio en nya Studios, en Los Ángeles, y contó con algunos de los títulos juveniles Originales de Prime Video más esperados, entre ellos Todos nuestros años, La hipótesis del amor, Elle, Off Campus, Impostura, Culpa tuya: Londres, Enfrentados: Marfil y más, a través de contenidos exclusivos, mesas redondas, actividades inmersivas para los fans, merchandising exclusivo y un acceso sin precedentes a los protagonistas y a los creadores que hay detrás de las historias que les obsesionan.