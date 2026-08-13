¿Quién miente? Vuelan los dardos entre los actores de Los magos de Waverly Place por "desprecios" al planear la nueva serie

El final de Wizards Beyond Waverly Place, de la saga de Los magos de Waverly Place, ha dejado al descubierto una profunda fractura entre el reparto que dio vida a una de las franquicias más icónicas de Disney Channel.

La emisión de sus últimos cuatro episodios en octubre de 2025 provocó un cruce público de reproches y versiones contradictorias, señalando actualmente a David Henrie (productor ejecutivo e intérprete de Justin Russo) por haber "arruinado" el proyecto.

La controversia estalló cuando Jake T. Austin (Max Russo) publicó en sus historias de Instagram: "A todos los fans de Los magos, solo quería decir, para que conste, lo decepcionado que estoy por no haber sido incluido en el spin-off. Me preguntaron en 2020 si estaba interesado en retomar mi papel y dije que estaba al 100% dentro. Desafortunadamente, quienes mandan decidieron llevar la serie en otra dirección y mi personaje no formó parte de la ecuación".

Austin después afirmó de nuevo en sus Stories ser "el único miembro de la familia Russo" al que no invitaron a la primera temporada ni a la premiere, admitiendo que tras un mensaje posterior de David Henrie se sintió "menospreciado por no haber sido invitado a regresar durante la primera temporada".

David Henrie y Jake T. Austin | Cordon Press

Estas declaraciones desencadenaron una respuesta inmediata por parte de Henrie y el equipo de producción.

A través de sus historias de Instagram, David Henrie desmintió a Jake T. Austin afirmando: "Me hubiera encantado que Max volviera, pero lamentablemente no aceptó nuestras numerosas ofertas para unirse a la nueva serie. Lo llamamos, le enviamos mensajes, contactamos con agentes, etc. Me hubiera encantado que esta nueva generación de millones de niños conociera a Max, ¡pero respeto su decisión y le deseo lo mejor!".

En esas mismas historias de Instagram escritas por Henrie, el actor añadió: "¡Creedme, estoy más desconsolado que vosotros! Lo invitamos muchísimas veces a volver. Ojalá hubiera aceptado. Teníamos una trama preciosa para el regreso de Max, todo planeado. De hecho, construimos toda la segunda temporada en torno a su regreso y nos dolió muchísimo que no aceptara".

Una versión respaldada públicamente en la red social X por Scott Thomas, showrunner del spin-off, quien escribió: "¡Hola! Soy uno de los productores ejecutivos de Wizards, así que puedo confirmar que David Henrie tiene razón. Mucha gente le pidió a Jake que volviera varias veces. Realmente querían que regresara. No hubo respuesta".

A esta pelea entre los hermanos en la ficción se sumaron duras críticas por parte del resto de los actores originales. David DeLuise, quien dio vida al padre (Jerry Russo), arremetió en redes contra el final de la serie declarando: "No habría terminado si los magos originales hubieran estado realmente allí", añadiendo en redes que el final fue "una oportunidad perdida".

A su vez, Dan Benson (Zeke) sentenció en sus declaraciones en X que "había mucho potencial para un reboot de Wizards y se convirtió en la fallida serie de David Henrie".

Esta oleada de descontento ha salpicado también a la propia Selena Gomez, a quien parte de los fans han acusado de "lavarse las manos", recriminándole haber mantenido una postura de indiferencia y permitir que sus antiguos compañeros fueran excluidos o relegados a cameos minúsculos mientras ella solo protegía su propia marca y legado individual.