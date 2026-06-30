El corazón de Alicent está cogido: ¿Sabías que el novio de Olivia Cooke también sale en La casa del dragón?

La tercera temporada de La casa del dragón ha regresado por todo lo alto a HBO, dejando a los espectadores impactados desde su primer episodio con las tramas de Alicent Hightower.

Este arrollador éxito ha provocado que los seguidores de la precuela de Juego de Tronos quieran saber más sobre la vida privada de su protagonista, Olivia Cooke, quien mantiene una discreta relación sentimental con el también actor Ralph Davis.

Ralph Davis en La Casa del Dragón | HBO Max

El británico es un rostro conocido para los fans de la saga, ya que se incorporó a la producción interpretando a Ser Leon Estermont, uno de los aliados de Aegon II Targaryen.

La pareja, que oficializó su romance en 2025 al dejarse ver muy acaramelada en las gradas del torneo de Wimbledon, comparte un estilo de vida muy alejado de la sobreexposición mediática actual.

Olivia Cooke y Ralph Davis en Wimbledon | Getty

De hecho, Cooke ha confirmado que eliminó su cuenta de Instagram hace seis meses y que prefiere mantenerse completamente al margen del ruido de las plataformas digitales, sobre todo tras experimentar la cara más amarga del fenómeno fan.

"A veces puede ser bastante mordaz. No quiero que esto se interprete como una queja, porque estoy muy agradecida por el trabajo", confesó la intérprete británica a The Guardian sobre los insultos y la contradicción que vive en la calle con los espectadores más radicales: "No sé qué se puede hacer. Yo simplemente intento tomármelo con calma".