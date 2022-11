'The Crown': 7 cosas que vas a necesitar buscar en Google viendo la temporada 5

Ahora que la temporada 5 de 'The Crown' ha llegado a Netflix sabemos exactamente cuáles son los temas de los que va a hablar todo el mundo. Esto es lo que necesitas saber de las 7 cosas que vas a querer buscar en Google mientras ves la nueva entrega de la historia de la Familia Real.

¿Ganó Dodi Al-Fayed un Oscar por 'Carros de Fuego'?

Uno de las muchas áreas de negocios que tocó el multimillonario Mohamed Al-Fayed fue la industria del cine, de modo que Dodi creció cerca de los rodajes y fascinado por ellos, hasta que ya siendo un adulto se convirtió en productor, llegando a participar en seis películas. La primera de ella fue 'La rockera' ('Breaking Glass'), aunque sería con la siguiente donde más gloria consiguiese: 'Carros de fuego'. Efectivamente, ganó el Oscar con ella en 1981, si bien el productor principal fue David Puttman, quien hace unos años dio unas fuertes declaraciones acusando a Dodi de ofrecer cocaína al elenco. Los otros títulos producidos por el egipcio fueron 'FX: Efectos mortales' y su secuela, 'Hook (El capitán Garfio)', que resultó un auténtico fracaso de taquilla, y 'La letra escarlata' con Demi Moore.

Mohamed y Dodi Al-Fayed en 'The Crown' | Netflix

¿Cuál fue el escándalo de los pies de Sarah Ferguson?

Mientras que otros escándalos se exponen en 'The Crown' de forma más contundente, por el de los pies de Sarah Ferguson se pasa, digamos, de puntillas. Ferguson estuvo casada con Andrés de York durante solo seis años y pasados cinco meses de su separación ocupó la portada del Daily Mirror con un gran escándalo real. ¿La cuestión? Un fotógrafo había captado una imagen en la que un hombre llamado John Bryan y Sarah disfrutaban de unas vacaciones en St. Tropez y mientras ella estaba recostada en una tumbona él le besaba el pie. En su momento se dijo que era "su asesor financiero", aunque en realidad se trataba de un millonario norteamericano (que posteriormente caería en bancarrota) con el que Sarah salía en aquel momento. Sarah estaba separada de Andrés desde hacía cuatro años, pero el escándalo provocó que se divorciasen. Esto supuso que se le quitase el título de "alteza real", si bien mantuvo el título de Duquesa de York, que perdería solo si volviese a casarse.

¿Tuvieron Felipe de Edimburgo y Penny Romsey un romance?

"Amiga entrañable", "amiga especial" o "gran apoyo" son algunos de los eufemismos que ha utilizado la prensa a lo largo de los años para definir a Penny Romsey, una mujer que ha tenido durante décadas una relación muy cercana con Felipe de Edimburgo. Los medios, además, subrayaban constantemente la diferencia de edad entre ambos (veintitrés años) y que Isabel II estaba al tanto y que lo permitía, dando a entender que era una suerte de infidelidad consentida. Pero, ¿estuvieron enrollados? Me temo que no hay respuesta a esto, solo especulaciones. Lo que sí parece claro es cuál es la postura que adopta 'The Crown' respecto a Penny Romsey, a la que le da un alto protagonismo en el metraje de esta quinta temporada: para la serie, solo fueron buenos amigos. De hecho, la figura de Penny sirve en la ficción para mostrarnos que entre Felipe e Isabel había una convivencia muy pacífica pero pocos intereses en común, en contraste con la conexión no romántica entre Felipe y Penny.

Felipe de Edimburgo y Penny Romsey en 'The Crown' | Netflix

¿Fue real el "tampongate"?

Al escándalo al que sí se le dedica bastante tiempo en la quinta temporada de 'The Crown' es el "tampongate", que ocupa el episodio 5. Y sí, aunque parezca una ida de olla, todo sucedió como en la serie: un radioaficionado captó una conversación subida de tono entre Carlos y Camilla, la vendió a la prensa y, cuando ya se había anunciado la separación entre Carlos y Diana, se hizo pública. "Viviré dentro de tus pantalones o algo así. ¡Sería mucho más fácil!", decía él, a lo que ella preguntaba: "¿En qué te vas a convertir, en un par de bragas? Vas a volver como un par de bragas", para luego añadir Carlos: "O, Dios no lo quiera, un tampón. ¡Qué suerte la mía!". Camilla, lejos de sentirse contrariada por la idea, la aplaudía: "¡Eres un completo idiota! Oh, que maravillosa idea". Ciertamente, la conversación era una broma un poco asquerosita, pero, al fin y al cabo, privada que resonó a nivel nacional. Para la Corona fue un golpe y afectó, principalmente, a la imagen de Carlos, poniéndose en entredicho si era idóneo para regir.

Camilla Parker Bowles en 'The Crown' | Netflix

¿Por qué se llamó "vestido de la venganza" al modelito de Diana?

Diana de Gales es considerada como un icono de la moda y, no en vano, en 'The Crown' se recrean muchos looks memorables que llevó. Pero ninguno como aquel "vestido de la venganza" negro que ahora vuelve a lucir la Elizabeth Debicki en la serie. En junio de 1994, Carlos hizo pública su relación con Camilla a través de un documental televisado, algo que para muchos se entendió como infidelidad aunque ya estuviese separado, que no divorciado, de Diana. Pocos días después, Ladi Di decidió acudir a una fiesta de Vanity Fair para la que previamente había declinado la invitación y lo hizo con un vestido despampanante con el que se saltaba el protocolo: no solo mostraba más carne de lo que se le permitía, con amplio escote y falda por la rodilla, sino que era de color negro, protocolariamente reservado para el luto. Se interpretó como una forma de ponerse el mundo por montera, dar que hablar y separarse del yugo de la Corona que hasta ahora le había marcado los pasos.

Diana de Gales (Elizabeth Debicki) con el 'vestido de la venganza' en 'The Crown' | Netflix

¿El marido de Camilla estaba al tanto del romance de su esposa?

En un punto de la temporada, Carlos llama a casa de Camilla pero es su marido, Andrew, quien coge el teléfono. Ambos mantienen una conversación ciertamente incómoda, pero de lo más cordial. Todo apunta a que Andrew Parker Bowles fue infiel a Camilla en repetidas ocasiones, incluso con amigas de ella o con la Princesa Ana (como mostró la serie en temporadas pasadas), aunque seguían unidos por la crianza de sus hijos, Tom y Laura. Así, con un matrimonio cordial pero sentimentalmente roto, Andrew no tenía nada que objetar respecto a la relación de Carlos y Camilla. Tanto es así que se divorciaron en 1995, tras veinte años de matrimonio, pero continuaron siendo amigos y, en 2005, Andrew asistió a la boda de Camilla y Carlos junto a su nueva esposa, la paisajista Rosemary Pitman con la que se casó al poco de divorciarse.

Elizabeth Debicki y Dominic West como Lady Di y el príncipe Carlos en 'The Crown' | Netflix

¿Quién era la novia de Dodi Al-Fayed antes de Diana?

El tercer episodio de 'The Crown' introduce a la familia Al-Fayed para luego, en el último, acercarse al momento en que Dodi y Diana intimaron, algo que veremos en la siguiente entrega. Pero sí descubrimos que antes de protagonizar portadas con Lady Di, Dodi tenía otra novia, una modelo a la que su padre, Mohamed Al-Fayed, no consideraba suficiente. Su nombre era Kelly Fisher y, efectivamente, fue la novia del empresario hasta poco antes de que estrechase lazos con Diana. De hecho, Fisher aseguró a la prensa que estaban prometidos y que se iban a casar solo dos días despúes de ver en la prensa la famosa fotografía de Dodi y Diana besándose en un yate. También es cierto que Dodi había comprado para ambos un casoplón en Malibú. Kelly Fisher intentó demandar a Dodi por incumplimiento de contrato al no casarse con ella, aunque aquello quedó en nada, al menos de forma pública.

Seguro que te interesa

Imelda Staunton confiesa que fue ''aterrador'' interpretar a Isabel II en 'The Crown' después de su muerte