El verano en que nos traumatizamos: El monólogo interior de Belly en ESA escena con Conrad que te perdiste y lo hace más desgarrador

El verano en qué me enamoré es una de las series más populares de Prime Video y no es para menos. Una historia de amor adolescente que va por su tercera temporada y que ha sabido mantener a la audiencia enganchada desde el principio. Ahora, llegando al final definitivo, los fans han sufrido uno de los momentos más dramáticos del año.

ATENCIÓN, SPOILERS

Puedes ser Team Conrad o quizás seas más Team Jeremiah. Pero, lo que es innegable, es que el corazón da un vuelco cada vez que Belly tiene que enfrentar una nueva decisión. Aunque ninguna había sido tan dolorosa como esta.

Cuando Conrad toma cartas en el asunto para detener la boda de Belly con su hermano, ella pasa al ataque. Afirma que su relación con él jamás fue tan importante como la que mantiene con Jeremiah. Esto rompe por completo a su exnovio, quien queda devastado en la arena.

Ahora bien, si los fans podían aguantar las lágrimas cuando Belly se aleja, toda resistencia se rompe por completo en el momento en el que ella se deja caer al y sufre las consecuencias de sus acciones. Una escena que muchos están malinterpretando en redes sociales, entre dudas y resentimiento sobre el porqué de sus palabras a Conrad.

Sin embargo, en el libro todo queda mucho más claro:

"Mientras andaba, me decía a mí misma: 'aguanta, aguanta solo un poco más'. Solo cuando estaba segura de que no podía verme, solo cuando volvía a ver la casa, es cuando me permití llorar. Me derrumbé en la arena y lloré por Conrad. Y lloré por mí. Lloré por lo que nunca iba a ser.

Es un hecho sabido que en la vida no se puede tener todo. En mi corazón sabía que los quería a los dos, tanto como es posible querer a dos personas al mismo tiempo. Conrad y yo estábamos unidos, siempre lo estaríamos. No era algo de lo que pudiera deshacerme. Ahora lo sabía: ese amor no era algo que se pudiera borrar, por mucho que lo intentaras. Me levanté, me sacudí la arena del cuerpo y entré en la casa".

Narrar textualmente un monólogo interior en las adaptaciones al cine (o a la televisión) no suele ser la mejor de las decisiones en términos creativos. La actriz de Belly, Lola Tung, da su mejor interpretación para que el espectador capte las emociones que Jenny Han escribió en su novela.

Aunque, ahora que la tecnología está siempre presente, hay una seguidora de la serie que ha recreado la escena en cuestión con el monólogo generado con IA. Una reinterpretación del momento que parece ayudar a muchos seguidores a comprender realmente la situación que está atravesando el personaje.

Así pues, con el episodio 7 se ha marcado un punto de inflexión en la relación entre ambos. Pero, ¿realmente aguantará Belly con Jeremiah? ¿O tal vez el "sí, quiero" se vea interrumpido abruptamente?

Quedan cuatro capítulos más. Hasta el 17 de septiembre, la tensión mantendrá a los espectadores en este trío de amor adolescente en el que todo puede pasar.