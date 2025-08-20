Este era el desnudo frontal de Jason Isaacs en The White Lotus que tuvo que ser eliminado

Jason Isaacs, conocido por interpretar a Lucius Malfoy en Harry Potter, ha vuelto a sorprender con su actuación más reciente en la temporada 3 de The White Lotus.

El actor encarna a Timothy Ratliff, un patriarca envuelto en conflictos familiares, dilemas morales y situaciones extremas que llevan tanto al drama como a la comedia. De este modo, el personaje de Isaacs explora temas oscuros, incluyendo fantasías suicidas y homicidas, debido a problemas legales a los que se tendría que enfrentar al llegar a su país de origen.

Jason ha compartido detalles sobre su interpretación de Ratliff, revelando escenas eliminadas que incluyen un segundo desnudo frontal y momentos que hicieron reír a todo el equipo.

"Hubo un segundo momento en la escena donde me exhibo en bata.", recuerda, haciendo referencia al desnudo que sí salió en pantalla: "Fue muy gracioso. La conversación continuó y me levanté de nuevo, la cosa se abrió y todos dijeron: '¡Papá !'". A lo que ha añadido: "Fue aún más gracioso la segunda vez. Sabía que lo era, pero no necesitaba el resto de la escena. Eso sí que me molestó", confesaba con humor.

Jason Isaacs en The White Lotus | HBO Max

Isaacs también habló sobre otras escenas llenas de humor que tuvieron que ser eliminadas: "Estaba vestido de monje, escapé por la selva y luego me convertí en monje",

"Me decepcionó mucho un chiste que perdí cuando aterrizamos y Christian (Friedel) me preguntó: '¿Qué tal el viaje?'. Y yo le dije algo como: 'Una larga escala, pero bueno, volé en avión comercial, salvando el planeta', que de alguna manera significaba que quería que me reconocieran por no volar en avión privado como suelo hacer. Me encantó esa frase", añadía el intérprete.

El intérprete ha valorado la idea de continuar la historia en futuras temporadas: "La versión de comedia es Schitt's Creek, pero no estoy seguro de que (el creador) Mike (White) tenga tiempo libre para escribirla"; según ha recogido EW

Por su trabajo en esta temporada, Jason Isaacs está nominado a Mejor Actor de Reparto en un Drama en los Premios Emmy 2025, junto a sus coprotagonistas Walton Goggins y Sam Rockwell, entre otros.