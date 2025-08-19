Aubrey Plaza se sincera sobre el dolor por la muerte de su marido Jeff Baena: "Es una lucha diaria"

La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena compartieron más de una década de vida y trabajo juntos hasta enero de 2025, cuando Baena se quitó la vida. Comenzaron su relación en 2011, y no fue hasta diez años después cuando Plaza reveló que se habían casado.

Durante esos años, además de su vínculo personal, también colaboraron en el ámbito profesional en varios proyectos, como la comedia Spin Me Round (2022), donde Baena dirigió y Plaza fue protagonista y productora. Sin embargo, la historia de la pareja dio un giro devastador cuando Jeff murió a los 47 años.

Aubrey ha hablado en contadas ocasiones sobre este tema y ahora, ocho meses después, ha querido exponer la situación de su duelo en el podcast Good Hang, junto a su amiga y compañera de reparto en Parks and Recreations, Amy Poehler.

"En general, estoy aquí y estoy funcionando. Me siento muy agradecida de poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien, pero es como una lucha diaria, obviamente", decía. "En este mismo instante, me siento feliz de estar con vosotros". Para describir su dolor, la intérprete ha recurrido a la comparación de su situación con una película: "Es una analogía muy tonta, y en cierto punto fue una broma, pero lo digo en serio. ¿Has visto la película El abismo secreto?".

"Es como una película de extraterrestres o algo así con Miles Teller. En la película, hay un acantilado a un lado y otro al otro, y luego un desfiladero en el medio, lleno de monstruos que intentan atraparlos", decía contextualizando. "En todo momento hay como un océano gigante de horror, que está ahí mismo y puedo verlo. A veces solo quiero sumergirme en él y estar ahí. Otras veces solo lo miro y otras intento alejarme de él. Pero siempre está ahí", continuaba.

A pesar del sufrimiento, Aubrey Plaza sigue adelante gracias a su resiliencia y al apoyo de los suyos.