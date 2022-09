Matt Smith revela cómo veía la reina Isabel 'The Crown' y que el príncipe Harry le llamó "abuelo"

Matt Smith es uno de los actores británicos más aclamados del momento. Actualmente es conocido por interpretar a Daemon Targaryen en la serie de éxito, 'La Casa del Dragón'. Aunque uno de los primeros trabajos que le dieron fama internacional, fue su interpretación de Felipe de Edimburgo en la serie de Netflix, 'The Crown'.

El intérprete sorprendió durante una entrevista a 'NBC News' con una serie de gratas anécdotas, donde reveló la cercanía que tenía la familia real británica con la serie que relata sus acciones durante el reinado de Isabel II. Aunque el paso de Smith por la serie fue breve, dado que las tramas avanzan rápido temporalmente y cada dos temporadas cambian su reparto, el joven aún sigue siendo recordado por su papel e incluso su "nieto" le ha reconocido.

Tuvo la ocasión de conocer al príncipe Harry en un partido de polo, quién le estrechó la mano y en tono jocoso le llamó "abuelo". "No puedo decir que sepa si lo ve actualmente, pero la vio un poco por entonces", explicaba el actor.

Sin embargo, quién sí parecía seguir la ficción fue la mismísima protagonista real de la historia. "Escuché que la Reina lo había visto, y aparentemente solía verlo en un proyector los domingos por la noche", confesaba Smith.

El único que parece haber rechazado acercarse a la ficción fue precisamente Felipe de Edimburgo, el personaje al que dio vida el actor en 'The Crown'. "Un amigo mío se sentó a su lado en una cena una vez y creo que Felipe le preguntó a mi amigo si había participado en 'The Crown'", comentaba el actor. Finalmente su conocido no se pudo contener: "Felipe, tengo que preguntarte, ¿has visto 'The Crown' y aparentemente se volvió hacia él y dijo: 'No seas ridículo'".

A pesar de que Felipe no era un fan de la serie, Matt Smith consiguió convertirse en un admirador de su figura tras darle vida: "Descubrí que era un adelantado a su tiempo, era realmente interesante, me enamoré de Felipe", dijo. "Era genial y la amaba, realmente la hacía reír, eran una pareja fabulosa".

Por suerte guarda mejor relación con el actual rey, Carlos III, a quién conoció en un evento: "Le dije que me parecía que tenía unos zapatos geniales, y me dijo que los tenía desde hacía 30 años", comentó. "Eran unos zapatos brogue rojos, eran realmente bellos".

Matt Smith espera poder asistir al acto de despedida de Isabel I

Reino Unido ha quedado conmocionada por la noticia del fallecimiento de la reina madre, dada su longevidad histórica. Una gran cantidad de actrices le han dado vida en la ficción, puedes ver un vídeo más detallado de este tema al inicio de la noticia.

La propia producción de 'The Crown' paralizó sus grabaciones como signo de respeto hacía la figura de la regente. Durante la entrevista a Smith se le preguntó si le gustaría formar parte de la ceremonia fúnebre que despediría a la monarca el próximo 19 de septiembre.

"Sé que mi madre irá, en realidad no sé si voy a ir al acto, pero me gustaría verla", dijo. "Quiero experimentarlo. Creo que realmente quiero ser parte la ceremonia".

"Es una gran historia", dijo el actor británico, explicando el significado del momento que vive Reino Unido. "No creo que volvamos a tener un monarca que sirva durante 70 años. Vio ir y venir a 13 primeros ministros, 14 presidentes, algo solo visto en Londres".

