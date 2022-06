'The Boys': El motivo por el que esta escena sexual de 'Herogasm' se ha quedado fuera

Este pasado 3 de junio se estrenaban los tres primeros episodios de la tercera temporada de 'The Boys'. Así, el resto de capítulos estarían disponibles cada viernes a partir de esa fecha hasta el final de temporada el 8 de julio.

Ahora, la ficción de Amazon Prime Video ya ha estrenado su sexto episodio, 'Herogasm', una de las escenas más salvajes del cómic que sus lectores esperaban con ansia.

Sin embargo, la salida a la luz del legendario momento en el que los superhéroes han demostrado que para ellos no existen las líneas rojas también ha hecho que los espectadores echaran en falta dos inquietantes y pertubadores momentos en la gran pantalla.

[Alerta, SPOILERS. Si aún has visto el episodio 6 no sigas leyendo] El primero de ellos cuando Black Noir agrede sexualmente a Hughie con su pulgar y el segundo cuando Soldier Boy mantiene relaciones sexuales con El Patriota, algo que ha hecho que Jensen Ackles y Antony Starr tan solo hayan compartido golpes.

Antony Starr como Patriota en 'The Boys' | Amazon Prime Video

Jensen Ackles como Soldier Boy en 'The boys' | Prime Video

Pero, ¿cuál es el motivo para que la serie le haya sido desleal a ese momento del cómic?

Antes de que pudiésemos ver el nuevo episodio, el creador de la ficción, Eric Kripe, confesó en una entrevista para 'Entertainment Weekly' que la nueva adaptación no se debió al hecho de que no quisieran respetar la línea original sino que esa escena en concreto no se alineaba con la dirección de la temporada.

"Me encanta esa escena y es hilarante, pero por una docena de razones, todas las cuales se revelarán cuando veas la temporada, al final simplemente no funcionó. Entraba en conflicto con muchas de las otras cosas que estábamos tratando de construir con Soldier Boy", reveló.

Seguro que te interesa:

'The Boys' y la escena sexual de la temporada 3 que nadie quería grabar: "No quieren masturbarse frente a la cámara"