'The Boys': La impactante aparición de esta actriz que conecta la serie con Marvel

El final de la temporada 2 de 'The Boys' fue realmente apoteósico, y uno de los momentos más impactantes fue el de la muerte de Stormfront, a la que podemos calificar como una de las villanas de esa segunda entrega de la serie. Así que no esperábamos volver a ver a este personaje en los nuevos capítulos pero ¡sorpresa! Esta noticia contiene SPOILERS sobre el primer capítulo de la tercera temporada, así que si no lo has visto aún, no sigas leyendo.

Fue Aya Cash la actriz encargada de dar vida a la superheroína que no era tal y que intentó engañar a todos. Pero no ha sido ella la que ha vuelto en esta temporada 3 para interpretar al personaje.

Stormfront en 'The Boys' | Amazon Prime Video

En los minutos iniciales del capítulo 1 de la temporada 3 los superhéroes están en una sala de cine asistiendo a la premiere de 'Dawn of the Seven', la película que, recordemos, han estado grabando. Pero como Stormfront al morir no pudo terminar ese rodaje, han decidido cambiarla por ni más ni menos que Charlize Theron, en un ejemplo del síndrome de Darrin de manual.

Así, la vemos compartir escena con Patriota (Homelander), asistiendo a un enfrentamiento teatralizado. Lo más gracioso de todo es que hace poco más de un mes hemos visto a Charlize Theron como otra superheroína en 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'.

En el Universo Marvel parece que la actriz sudafricana interpretará a Clea, y este personaje ha hecho su debut en acción real en la escena postcréditos de la cinta de Marvel. Clea es una hechicera y discípula de Doctor Strange, y más tarde será también su novia (en los cómics, al menos).

De esta manera, Charlize Theron ha jugado con el Universo Marvel y el Universo DC, conectando los dos. Y esto nos parece sencillamente maravilloso.

