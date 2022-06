Charlize Theron cuenta cómo se fraguaron sus cameos en Marvel y 'The Boys' de DC casi a la vez

En el transcurso de solo 6 semanas de este 2022 Charlize Theron ha sido capaz de aparecer primero en el MCU DE Marvel y luego en el Universo de DC a través de 'The Boys'.

Primero la vimos como Clea en la escena postcréditos de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' y la semana pasada no fuimos pocos los que dimos un respingo al verla en un cameo loquísimo en el primer episodio de la temporada 3 de 'The Boys'.

Y es que Charlize no para de trabajar, de hecho hemos podido verla recientemente con su arriesgado cambio de look en un evento organizado para celebrar el 15 aniversario de su fundación. La actriz aterrizó en Los Angeles procedente de Roma, donde está rodando la segunda parte de 'La vieja guardia' para Netflix.

"Estoy emocionada por el regreso de nuestro equipo y por haber tenido todo este tiempo para pensar realmente en cuál queremos que sea la próxima historia", ha dicho sobre el proyecto a Variety.

Respecto al tema que nos ocupa, le preguntaron cómo se habían fraguado sus dos apariciones en Marvel y DC respectivamente. Esta fue su respuesta, que seguro que te va a sorprender porque todo pasó al revés de cómo pensábamos:

"Seth Rogen (que es productor ejecutivo de 'The Boys') me lo pidió hace un tiempo, y pondría mi cuerpo sobre cristales rotos por ese tío y todos sus socios en Point Grey, los amo absolutamente y nos cuidamos mutuamente. Además me encanta la serie, creo que es realmente inteligente".

Después recibió la llamada del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que le ofreció un cameo para 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', un papel que tiene seguro un futuro prometedor en el MCU . Theron le contó entonces que ya había grabado un personaje para 'The Boys'.

"Fui muy transparente y me dijeron: 'Eso es genial'", recordó. "Quiero decir, 'The Boys' es una sátira. Creo que hay espacio para todo, y eso no significa otra cosa que la gente esté interesada en este tipo de mundos ahora".

