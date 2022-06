El motivo del enorme paquete de Chace Crawford en 'The Boys' sale a luz: "Hubo que editarlo"

Chace Crawford, que alcanzó la fama con 'Gossip Girl' forma parte ahora del elenco de 'The Boys', la atípica e irreverente serie sobre superhéroes de Prime Video. En ella interpreta a The Deep, un superhéroe acuático que hace una clara referencia a Aquaman.

Como el resto de personajes de la serie, se diferencia de la típica imagen superheroína, para mostrar cuestionable moral de una forma muy clara y bizarra. En su caso, The Deep es un depredador sexual con problemas de autoestima. Pero a los fans les pareció más llamativa su apariencia que su personalidad al principio de la serie.

Y es que la promoción de 'The Boys' incluyó en su momento un calendario con imágenes de los protagonistas, entre los que The Deep causó mayor revuelo por el visible paquete que marcaba, que después no se vio en la serie. Crawford ya dio explicaciones sobre ello cuando tanto se comentó, como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Hay una historia detrás de esto, pero he jurado a Eric Kripke guardar el secreto. Desearía poder darte una respuesta, pero nunca lo sabremos. Siempre seguirá siendo un misterio", decía Chace Crawford a Entertainment Weekly cuando se estrenó la primera temporada.

"Pensé que era muy divertido, pero no creo que a nadie le haya gustado más que a Eric Kripke. Probablemente estaba un poco sobreactuado, pero pensé: 'Haré lo que sea para promocionar la serie'", explicaba el actor de 'Gossip Girl' sobre la decisión de dar a conocer la serie así.

Y también añadía que tuvo muchas explicaciones que dar por la foto tras el revuelo que causó: "He tenido que dar muchas explicaciones a mucha gente que me ha escrito extraños mensajes privados por redes sociales ¡Pero todo con mucho amor!".

Chase Crawford en 'The Boys' | Amazon Prime Video

Chace Crawford revela el secreto detrás del gran paquete de Deep en 'The Boys'

Pero ahora, tes años después, y coincidiendo que ya se ha estrenado la temporada 3 de 'The Boys', Chace Crawford ha desvelado finalmente el secreto que guardaba a Eric Kripke. En una entrevista a Daily Mail Australia, ha contado que desde Amazon se escandalizaron al escuchar hablar de su pene protésico bajo el traje, según le contó el director.

"Kripke estaba como 'No teníamos ninguna directriz de Amazon pero lo primero que nos dijeron fue sobre esto, tenemos que quitarlo" , ha desvelado Crawford. "Y hubo que editarlo" para que no se viera en la primera entrega, ha señalado para concluir su explicación.

Aunque The Deep no luzca ese paquete que se vio en el calendario, la temporada 3 de 'The Boys' ya se ha estrenado en Prime Video, dejando desde su inicio más momentos memorables en la tónica de la serie.

