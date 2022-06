La temporada 3 de 'The Boys' no está dejando indiferente a nadie. La ficción de Amazon Prime Video ya ha estrenado su quinto episodio llamado 'La última vez para contemplar este mundo de mentiras'. Capítulo donde ha una escena sexual que, según ha revelado su showrunner Eric Kripke nadie quería rodar.

¡Cuidado! A partir de ahora hay SPOILERS de 'The Boys' por lo que si no vas al día con la serie no sigas leyendo. Al final del episodio podemos ver un cameo que nadie esperaba. Se trata de Seth Rogen, quien además es productor de la serie.

La escena en la que aparece lo vemos conectado a una videollamada con el personaje de Crimson Countess (La Condesa Escarlata), interpretado por Laurie Holden, quien tiene una página al estilo de OnlyFans y Seth es consumidor quien sale masturbándose mientras la observa.

Ahora, Kripke ha confesado en una entrevista a 'Digital Spy' que querían que esta escena la protagonizara alguien muy famoso pero que no consiguieron que nadie quisiera grabarla: "Teníamos una lista completa de personas que queríamos que se masturbara. Se lanzaron algunos nombres muy fuertes, muy muy fuertes ¡La verdad es que no voy a nombrar a nadie! Pero algunos nombres eran realmente importantes".

Seth Rogen en un cameo en la temporada 3 de 'The Boys' | Amazon Primer Video

"Por alguna razón, no sé por qué, las grandes estrellas no quieren masturbarse frente a la cámara", explica Kripke. "Es muy extraño. Es simplemente extraño. Y seguimos revisándolos", afirma.

Para después explicar como empezó a poner sobre aviso a Seth Rogen dándole a entender que le iba a tocar a él hacerlo: "Se convirtió en una especie de broma corriente porque mientras estábamos quedando sin nombres, dije: 'Está bien, Seth, estamos a dos o tres nombres de que tengas que ser tú'".

"Finalmente, le envié un correo electrónico y le dije: 'Necesito que hagas esto, por favor'. Y como un buen y valiente productor ejecutivo, realmente dio un paso al frente y lo hizo por el equipo", comenta.

Para terminar diciendo lo mucho que le gustó que fuera él, al final: "Él es muy divertido. No sé si lo sabías, pero es divertido. Resulta que Seth Rogen es bueno para la comedia, y me alegro de haberlo hecho y que fuera capaz de mostrarle al mundo eso".

