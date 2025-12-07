The Boys lanza el tráiler de su última temporada y revela la fecha de estreno: "¿El último baile?"

The Boysconcluirá el próximo año con sutemporada 5 y con ella se irá una de las series más gamberras del streaming que impactó a los fans con esa nueva visión retorcida de los superhéroes.

Después del impactante final de la temporada 4 hace un año y medio, Prime Video ha revelado el tráiler de la quinta entrega con regresos muy esperados y caras nuevas.

Antony Starr en la temporada 5 de The Boys | Prime Video

Patriota está desatado y viviendo entre caprichos; Hughie, Leche Materna y Frenchie están presos en un Campo de la Libertad; Annie lucha por resistirse a la abrumadora fuerza de los Supers; y Kimiko sobrevive.

Pero cuando Carnicero reaparece dispuesto a usar un virus que borrará a todos los Supers del mapa, desencadena una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes.

Jack Quaid en la temporada 5 de The Boys | Prime Video

Junto a ellos y los rostros habituales de temporadas anteriores como Profundo, Stan Edgar o Ashley Barrett, el tráiler muestra que Soldier Boy tendrá un papel importante.

Patriota y Soldier Boy en la temporada 5 de The Boys | Prime Video

Además, se ha visto al personaje de Jared Padalecki, que se reunirá con su compañero de Supernatural, Jensen Ackles.

Jared Padalecki en la temporada 5 de The Boys | Prime Video

La quinta y última temporada se estrenará el 8 de abril de 2026 con el lanzamiento de los dos primeros episodios y terminará el 20 de mayo de 2026.

Antes de cerrar su historia principal, Prime Video se encargó de expandir su universo con el spin-off Gen V, que ya tiene dos temporadas.

También con Vought Rising, con algunos de los personajes más populares de la franquicia, aunque aún sin fecha de estreno, y la antología animada The Boys: Diabolical.