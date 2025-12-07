SE VIENEN COSITAS
The Boys lanza el tráiler de su última temporada y revela la fecha de estreno: "¿El último baile?"
La temporada 5 de The Boys ya tiene fecha de estreno y primer avance de la que será su última entrega. En el teaser han mostrado el primer vistazo a Jared Padalecki y la vuelta de Soldier Boy, Patriota o Carnicero.
The Boysconcluirá el próximo año con sutemporada 5 y con ella se irá una de las series más gamberras del streaming que impactó a los fans con esa nueva visión retorcida de los superhéroes.
Después del impactante final de la temporada 4 hace un año y medio, Prime Video ha revelado el tráiler de la quinta entrega con regresos muy esperados y caras nuevas.
Patriota está desatado y viviendo entre caprichos; Hughie, Leche Materna y Frenchie están presos en un Campo de la Libertad; Annie lucha por resistirse a la abrumadora fuerza de los Supers; y Kimiko sobrevive.
Pero cuando Carnicero reaparece dispuesto a usar un virus que borrará a todos los Supers del mapa, desencadena una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes.
Junto a ellos y los rostros habituales de temporadas anteriores como Profundo, Stan Edgar o Ashley Barrett, el tráiler muestra que Soldier Boy tendrá un papel importante.
Además, se ha visto al personaje de Jared Padalecki, que se reunirá con su compañero de Supernatural, Jensen Ackles.
La quinta y última temporada se estrenará el 8 de abril de 2026 con el lanzamiento de los dos primeros episodios y terminará el 20 de mayo de 2026.
Antes de cerrar su historia principal, Prime Video se encargó de expandir su universo con el spin-off Gen V, que ya tiene dos temporadas.
También con Vought Rising, con algunos de los personajes más populares de la franquicia, aunque aún sin fecha de estreno, y la antología animada The Boys: Diabolical.
