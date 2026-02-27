Peter Dinklage salva a una persona atrapada en una escalera helada

Peter Dinklage, conocido mundialmente por su papel de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, ha acudido en ayuda de Linda Stasi, excolumnista del New York Post de 78 años, cuando esta se encontraba atrapada en unas escaleras resbaladizas debido al hielo y al aguanieve acumulados durante el invierno.

Stasi le ha contado a Page Six que había intentado bajar sola las escaleras de una vivienda de piedra rojiza en Brooklyn, pero no podía hacerlo con seguridad porque se había golpeado la rodilla unos días antes. En ese momento vio a un hombre pasar cerca, aunque inicialmente no se dio cuenta de que se trataba del conocido actor.

"Lo vi desde atrás", explica. "Le dije: 'Señor, señor, por favor, ¿puede ayudarme? No puedo bajar las escaleras'", relata la periodista, que le comentó que estaba lesionada.

Según su testimonio, Dinklagereaccionó de inmediato: "Subió corriendo las escaleras, que estaban heladas, y me dijo: 'Apóyate en mí'", ha recordado Stasi, que explica que el actor le ayudó a bajar los escalones resbaladizos con cuidado. La periodista ha descrito la escena como especialmente complicada por el estado del lugar: "Estaba muy húmedo y helado, además de esas escaleras de piedra que tienen las casas de piedra rojiza que tienen 70 pies de altura".

El gesto del actor ha dejado una profunda impresión en Stasi, que no duda en elogiar su actitud: "No podría haber sido más amable ni más guapo. Le dije que era un santo… Me encantó. Me enamoré perdidamente de él". Dinklage, por su parte, ha reaccionado con naturalidad al agradecimiento: "Un placer", respondió el intérprete.

El actor se encuentra actualmente recibiendo buenas críticas por su participación en la obra Twelfth Night, representada en el Teatro Delacorte de Central Park, mientras continúa compaginando su carrera teatral con nuevos proyectos en cine y televisión.