¿Morirá Jeremiah en la película de El verano en que me enamoré? Su actor, Gavin Casalegno, incendia los rumores

Gavin Casalegno, el actor conocido por interpretar a Jeremiah en la popular historia creada por Jenny Han: El verano en que me enamoré, ha asegurado que no sabe qué ocurrirá con su personaje en la próxima película basada en la saga, aunque durante una conversación ha dejado caer una petición inesperada sobre el destino del protagonista.

En una reciente entrevista con Us Weekly en el evento Actors Rising, el actor ha bromeado diciendo: "Solicité una escena de muerte. No sé si la vamos a conseguir".

Jeremiah y Belly en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

El intérprete ha aclarado después que realmente no tiene información sobre el desarrollo de la película, precisamente para evitar filtraciones: "Soy como Tom Holland. Si sé algo, lo diré. Así que no me dicen nada", ha dicho en tono de broma, en referencia a las veces que el actor ha revelado accidentalmente detalles de proyectos de Marvel.

La autora de la saga, Jenny Han, adelantó previamente que la historia aún tiene un momento importante por contar en el viaje de Belly: "Queda otro gran hito en el viaje de Belly que aún no se ha contado. Pensé que solo una película podría darle el crédito que merece", explicó en un comunicado en septiembre de 2025.

Sean Kaufman y Chris Briney en El verano en que me enamoré como Steven y Conrad | Prime Video

Han también agradeció el apoyo de la plataforma para cerrar la historia: "Estoy muy agradecida con Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans".

La película de El verano en que me enamoré buscará poner punto final a la historia iniciada en la popular serie de Prime Video, que adaptó las novelas de Jenny Han y se convirtió en uno de los fenómenos juveniles más seguidos de la plataforma.