Las lágrimas de Erin Moriarty tras terminar el rodaje de la última temporada de The Boys: "Os quiero, cabrones"

Una de las series más populares de los últimos años es, sin duda, The Boys. A través de sus retorcidos personajes, esta historia sobre 'supers' -que de héroes no tienen nada- y los humanos, aparentemente corrientes, que los combaten ha conquistado a millones de fans.

La adaptación del cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson se estrenó en 2019 y ha tenido un spin-off (Gen-V) y una serie de animación independiente (The Boys: Diabolical). Ahora, la serie pondrá punto y final con su temporada 5, que acaba de terminar su rodaje y cuyos protagonistas han comenzado a despedirse.

La más emotiva hasta ahora ha sido la de Erin Moriarty, intérprete de Luz Estelar, que ha publicado un lacrimógeno mensaje en sus redes: "Honestamente, joder 'no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió'. Las lágrimas han comenzado. Las publicaciones están llegando. Me despedí de la mayor parte de mi familia de trabajo hoy y sonreiré al respecto cuando esté lista. Para mi familia de chicos: os quiero, cabrones. Para siempre".

Erin Moriarty se despide de The Boys | Instagram @erinelairmoriarty

Además, también tuvo palabras para Jack Quaid: "Realmente llegó y cambió mi vida con su ánimo (y un millón de cosas más). Eres mi héroe literal, amigo. Más homenajes y recuerdos por venir, dándole a mi corazón un respiro primero".

Precisamente, el actor recordó con varias imágenes los años en la serie: "5 temporadas cubiertas de sangre y no lo cambiaría por nada del mundo. Las palabras realmente no pueden expresar lo mucho que esta serie significa para mí, pero la única palabra que se acerca relativamente es 'familia'. Este show, este increíble elenco y equipo son mi familia. Los amo con todo mi corazón y lo único que me mantiene relativamente cuerdo en este momento es saber que todos están jodidamente atrapados conmigo de por vida. Tendré mucho más que decir en el camino, pero os dejaré con esto: No puedo esperar a que veas esta increíble temporada final".

Jack Quaid de despide de The Boys | Instagram @jack_quaid

Otros coprotagonistas como Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Capone (Frenchie) o Laz Alonso (Leche Materna) también han escrito sus homenajes.

Prime Video aún no ha confirmado cuando estrenará The Boys su temporada final, pero todo hace indicar que lo harán en verano de 2026.