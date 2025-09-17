Vuelve Gen V: Repasamos la temporada 1 y The Boys con todas las claves que puedes esperar en la nueva temporada

The Boys nació con el objetivo de romper por completo los esquemas de lo que es una producción de superhéroes. Y vaya si lo consiguió. La primera temporada cautivó a una audiencia que no se esperaba conocer esa cara B que nos presentó de forma tan salvaje. Un absoluto éxito para Prime Video que concluirá el próximo año con su quinta entrega. Pero, antes del apoteósico final que nos espera, el spin-off Gen V vuelve al streaming para repetir el éxito de su primera parte.

Han pasado dos años desde que el equipo universitario inyectado con el Compuesto V fuera atrapado los miembros de Vought y la Universidad de Godolkin. También otro año del final de la cuarta temporada de The Boys. Puesto que nunca viene mal un repaso, sentemos los antecedentes antes de anticipar lo que está por venir en esta segunda temporada que por fin se ha estrenado.

Qué debes recordar de Gen V 1 y The Boys 4

Gen V se situaba cronológicamente justo después de la tercera temporada de The Boys. En ella, conocimos a un elenco de personajes completamente nuevo capitaneado por Marie Moreau (Jaz Sinclair). Con el poder de controlar la sangre, pero totalmente inexperta, llegaba a la universidad para superhéroes de Godolkin. Allí conocería a Emma, capaz de encogerse y agrandarse, Jordan Li, bigénero con la habilidad de lanzar campos de fuerza, Cate, que lee y controla las mentes, Sam, con superfuerza, y Andre.

Gen V, temporada 2 | Prime Video

Desafortunadamente, el actor que encarnaba a Andre, Chance Perdomo, falleció en un accidente de tráfico. Una noticia que sobrecogió a los fans y que ha obligado a Gen V a encontrar el modo de reinventarse, a la par de rendirle el homenaje que merecía.

Durante la primera temporada, los protagonistas descubren que la universidad (o más bien la villana de la temporada, Indira Shetty) está buscando un virus capaz de acabar con todos los superhéroes. Para ello, encerraba y torturaba a los alumnos, haciendo pruebas hasta dar con la clave. Algo que, por supuesto, sale mal para Shetty, quien moría a manos de Marie. Ahora bien, el virus ya estaba creado y la mismísima Victoria Neuman hizo acto de presencia.

Neuman tenía la misma habilidad que Marie, pero de una manera mucho más "explosiva". La congresista (y revienta-cabezas), se llevaba al Dr. Cardosa, creador del virus, para dejarlo todo abierto de cara a la cuarta temporada de The Boys.

Una vez neutralizado ese peligro concreto, Marie, Emma, Andre y Jordan Li se enfrentaban a Cate, que trabajaba para Shetty, y Sam (manipulado por esta) en una batalla final en la que Patriota aparecía por sorpresa. El jefe de Los 7 ponía fin a la contienda atacando a Marie y, lo último que sabemos de los protagonistas, es que están encerrados en una habitación sin salida.

Pero, a diferencia de muchos otros spin-offs, Gen V sí está directamente conectada con la trama de su hermana mayor. Tanto es así que el virus pasa a ser un elemento determinante en la cuarta temporada de The Boys. En ella, Victoria Neuman y Carnicero peleron por hacerse con el poder del virus en cuestión, puesto que podría ser el arma definitiva contra Patriota.

Patriota victorioso en The Boys | Prime Video

Ahora bien, Carnicero no es dado a utilizar los métodos más ortodoxos y, tras abusar de la sustancia V24 (que le da superpoderes por tiempo limitado), unos tentáculos salían de su cuerpo para destrozar a la congresista por sorpresa. El virus quedaba en sus manos; aunque podría no ser suficiente como para terminar con el villano más villano de la serie. Una incógnita que se resolverá en próximas entregas de la serie.

Al final de la temporada, Patriota se hacía con la Casa Blanca para instaurar su propio régimen dictatorial de "súper-supremacismo". Mientras que "los chicos" eran capturados por nada menos que Cate y Sam; dejando pendiente de un hilo el destino de Hughie, Frenchie, Kimiko y MM (Starlight y Carnicero escapan).

Qué puedes esperar de Gen V, temporada 2

Ya tienes todas las claves de ambas series y, puesto que hemos visto todos los episodios de la temporada 2 de Gen V, te podemos dar algunas de las claves de esta nueva entrega. Eso sí, lo hacemos sin spoilers. ¡El mismísimo Patriota vendría a por nosotros si cometiéramos tal temeridad!

Gen V 2 se sitúa cronológicamente justo después de la cuarta temporada de The Boys y arranca tal y como nos dejaron: con los protagonistas encerrados. Aunque, como bien se revela en el tráiler, esto no tarda en cambiar y todos vuelven a la universidad. Eso sí, el fallecimiento de Chance Perdomo evidentemente impide que el elenco esté completo; aunque, tal y como prometieron los creadores, se homenajea al personaje (y por ende al actor) en todo momento.

La serie nos devuelve a un universo violento, sin tabús y con ganas de sacar los colores a la sociedad más conservadora de Estados Unidos. Al igual que nos han tenido acostumbrados estos años, la serie mantiene su apuesta por lo gráfico. Sin embargo, en Gen V también hay espacio para abordar los problemas de los jóvenes. Quizás incluso peque de ello; pero, a fin de cuentas, no es exactamente The Boys.

Gen V, temporada 2 | Prime Video

Un nuevo misterio cobra protagonismo en la universidad de Godolkin y si hay algo que dejan claro, es que no hay mucho tiempo libre para la reflexión: Vought y compañía no se detienen. Todo ello con un nuevo villano que ya conocimos al final de la primera temporada y que no les pone las cosas nada fáciles, con un carisma propio que poco o nada tiene que envidiar a Patriota.

Puede que Gen V 2 no tenga tanta violencia gráfica como en ediciones anteriores, pero sí la suficiente como para mantener al espectador cautivado por ese gore mezclado con comedia que tanto gusta.

Los tres primeros episodios ya están disponibles en Prime Video y, cada miércoles, se estrenará un capítulo hasta cerrar la temporada con el octavo. Así que, si has llegado hasta aquí, prepárate para lo que ya se presenta como la antesala del final de The Boys.

Bienvenidos una vez más a Godoling University, dónde los héroes se hacen realidad.