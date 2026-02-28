The Crown podría volver para contar los escándalos del expríncipe Andrés: "Los acontecimientos son históricos y sin precedentes"

La serie The Crown, que sigue la vida y el reinado de la reina Isabel II, finalizó en la temporada 6 con la reina Isabel II decidiendo no abdicar y con la boda del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles en 2005.

A lo largo de estas temporadas, la producción de Netflix exploró la historia y los entresijos de la familia real británica, convirtiéndose en uno de los títulos de la plataforma más seguidos.

Josh O'Connor y Emma Corrin en 'The Crown' | Netflix

No obstante, parece que la compañía estaría pensando en rodar una nueva entregacentrada en los escándalos alrededor de Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe hermano de Carlos III e hijo de Isabel II.

Aunque su vinculación con Jeffrey Epstein ya era conocida y en los últimos años había recibido acusaciones de agresión sexual y violación, no ha sido hasta hace pocos días que fue detenido e interrogado por sospecha de mala conducta en un cargo público.

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía | Reuters

Así, según el Daily Mail, Netflix estaría planteándose rescatar el formato para una posible serie limitada sobre su figura.

"Los acontecimientos de la semana pasada son históricos y sin precedentes", dijo una fuente al medio.

"Ha habido conversaciones durante algún tiempo con Left Bank Pictures, propietaria de los derechos de The Crown, para una serie de especiales únicos sobre escándalos y dramas reales", continuó la fuente.

James Murray como el príncipe Andrés en The Crown | Netflix

Además de Netflix, Disney Studios y Amazon MGM supuestamente también están buscando producir proyectos relacionados con el escándalo de Andrés.

"Nos han bombardeado con guionistas que quieren traernos esta historia. Hollywood está en plena competencia por ser el primer estudio en estrenar una película de Andrés", declaró otra fuente de Disney Studios al medio.