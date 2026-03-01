Estrenos de atresplayer de marzo 2026: Entre tierras vuelve con una apasionante segunda temporada

La temporada de frío ya está quedando atrás; pero con los estrenos que trae atresplayer este mes, levantarse del sofá seguirá siendo igual de complicado. Quizás, eso sí, se necesite un poco menos de mantita.

Entre tierras

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Cartel Entre tierras, temporada 2 | atresplayer

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de Entre tierras, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable. Si no recuerdas la primera temporada, ponte al día antes de que te pille el toro.

Estreno: 15 de marzo

Rafaela y su loco mundo

Rafaela y su loco mundo abre las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante son el escenario principal de la trama y tienes varios episodios disponibles. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes que se ha rodado en localizaciones de Madrid.

Rafaela y su loco mundo, con Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Ingrid García Jonsson y Carlos Areces | Pedro Valdezate

Rafaela y su loco mundo cuenta con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson interpreta a Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

Estreno: Cada domingo

Padre no hay más que uno, la serie

Creada por Inés de León, Padre no hay más que uno, la serie nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel PérezPrada en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer. El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea). Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo, como las abuelas, completan este nuevo reparto de personajes con el que se amplía el particular universo de Padre no hay más que uno. Ya puedes verla en atresplayer.

Imagen de Padre no hay más que uno, la serie | atresplayer

Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige junto a Inés, y Juan Manuel de Vega, Padre no hay más que uno, la serie es una producción de Bowfinger International Pictures en asociación con Sony Pictures International Productions, y con la participación de Atresmedia y Prime Video. La producción ejecutiva ha corrido a cargo de Mª Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza.

Estreno: Cada domingo

Así que este marzo 2026 da igual si eres más de los dramas cautivadores o de la comedia alocada: en atresplayer tienes de todo. Un calendario de estrenos ideal para dar carpetazo al invierno, sin renunciar a esas apasionantes tardes de domingo en la plataforma nacional de referencia.