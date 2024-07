The Boys reacciona ante las similitudes entre su final de temporada y el reciente atentado a Donald Trump

The Boys es una serie satírica de superhéroes basada en la homónima novela gráfica. La ficción ha ganado notoriedad por su enfoque crítico y realista de un mundo donde los superhéroes son celebridades con comportamientos corruptos. La serie, creada por Eric Kripke, se ha distinguido por entrelazar su narrativa con eventos del mundo real, ofreciendo una reflexión mordaz sobre la sociedad y la política actuales.

Desde sus inicios, The Boys ha sido aclamada por su capacidad para reflejar y criticar la realidad política y social, resonando fuertemente entre el público debido a sus representaciones satíricas de situaciones actuales de la política en Estados Unidos, como los disturbios del Capitolio del 6 de enero o el movimiento MAGA.

Temporada 2 de 'The Boys' | Amazon Prime Video

Recientemente, en el final de la cuarta temporada, la serie ha presentado una trama impactante donde un supervillano cambia de forma intentaría asesinar al presidente electo Robert Singer. Este episodio ha sido emitido solo cinco días después del intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania. Esta coincidencia no ha pasado desapercibida para los espectadores, quienes rápidamente han notado las similitudes entre la ficción y la realidad.

Ante la sensibilidad del contexto, Amazon ha tomado medidas rápidas para evitar mayores controversias. Renombraron el episodio originalmente titulado "Carrera por el asesinato" a "Final de la cuarta temporada" y añadieron una advertencia al inicio del capítulo en la que decía: "Este episodio contiene escenas de violencia política ficticia. Cualquier similitud con acontecimientos recientes es completamente coincidente y no intencional".

Además, la cadena y los responsables de la serie emitieron una declaración en Instagram para abordar las similitudes entre la trama del episodio y el atentado contra Trump: "El final de temporada de The Boys contiene escenas de violencia política ficticia, que algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras, especialmente a la luz de las lesiones y la trágica pérdida de vidas sufridas durante el intento de asesinato del expresidente Trump. The Boys es una serie ficticia que se grabó en 2023, y cualquier similitud de escena o trama con estos eventos del mundo real es casual y no intencional. Amazon, Sony Pictures Television y los productores de The Boys rechazan, en los términos más enérgicos, la violencia del mundo real de cualquier tipo".

El inesperado paralelismo entre la trama de The Boys y el atentado contra Trump ha supuesto una sorprendente coincidencia entre la ficción y la realidad. La serie ha actuado rápidamente emitiendo el comunicado y cambiando el título del episodio final, mostrando sensibilidad y responsabilidad ante la situación. La serie se renovó en mayo para una quinta y última temporada, por lo que podremos esperar más The Boys y más controversia en un futuro.