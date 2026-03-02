El emotivo discurso de Michael B. Jordan al ganar el premio a Mejor Actor en los SAG Actor Awards frente a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet: "Gracias, mamá"

La noche del 1 de marzo ha sido muy especial para la comunidad de Hollywood. Los SAG, ahora conocidos como The Actor Awards, han recibido a los mejores intérpretes de la industria en Los Ángeles en una ceremonia que, además del cambio de nombre, ha traído más de una sorpresa en los galardones.

Si bien Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet partían como los favoritos de la velada, fue finalmente Michael B. Jordan el que levantó la estatuilla de Mejor Actor. Su interpretación doble en Los Pecadores también le ha valido la nominación al Oscar y, a las puertas de los premios más importantes del cine, el eterno Creed ya puede presumir de tener el beneplácito del sindicato de actores.

En su discurso no se ha olvidado de mencionar a sus competidores; aunque DiCaprio no estuviera presente en el evento."Me siento muy honrado y privilegiado de estar nominado en categorías con personas, actores y seres humanos que amo, y amo su trabajo y lo que aportan a nuestro oficio", ha dicho en cuanto ha subido al escenario.

Michael B. Jordan en los SAG Actor Awards | Gtres

"Recuerdo, de niño, en esta industria, que tenías que ganarte tus cupones para ser miembro del SAG. Y recuerdo que pensaba que era este club al que tanto quería pertenecer; pero tenías que conseguir cupones y dependía de cuántas líneas tuvieras, y cada episodio o serie determinaba si conseguías o no la tarjeta de membresía", continúa, haciendo así referencia a sus primeros pasos en el sector: "Recuerdo ver a todos los demás actores a los que admiraba formar parte de ese club, de SAG-AFTRA, de esta comunidad, y pensé: Quiero ser eso algún día".

"Ese chico de Newark, Nueva Jersey, está aquí ahora mismo", dice, elogiando a quien lo ha acompañado desde el principio: "Mamá, gracias por llevarme de ida y vuelta a Nueva York cuando no teníamos suficiente dinero para cruzar el túnel Holland, cuando buscábamos dinero para gasolina, aparcamiento".

De igual modo, Jordan ha dedicado unas palabras a su director estrella, que lo lanzó al estrellato con Creed y asentó su carrera con Black Panther: "Quiero agradecerle a Ryan Coogler por darme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, de ser valiente y de crear un espacio seguro para que encontremos la verdad, como lo haces con todos los demás actores con los que tuvimos la oportunidad de trabajar".

"Estar en esta sala ahora mismo con todas estas personas que me han visto crecer frente a la cámara", dice antes de sentenciar: "Siento el amor y el apoyo que siempre me han brindado, animándome a dar lo mejor de mí, así que solo quiero darles las gracias. Y bueno, sí, es genial".

Así, su trabajo por partida doble en la cinta de vampiros ya ha sido premiado. Un galardón que indudablemente lo ha emocionado, siendo un éxito más en un largo camino que lleva años recorriendo y que, sin duda, le tiene reservados otros tantos triunfos. Porque, a pesar de la enorme competencia que tiene este año, Michael B. Jordan ha regalado una interpretación digna de las nominaciones recibidas.