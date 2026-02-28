40 EDICIÓN
Lista completa de ganadores de los Premios Goya 2026
Los Premios Goya han celebrado su 40 edición en Barcelona. Una noche muy especial que ha repartido galardones a las figuras más grandes del cine patrio. Consulta la lista completa de ganadores.
(EN ELABORACIÓN)
El Auditori Fórum del CCIB ha acogido la 40 edición de los Premios Goya. Una gala muy especial que regresaba a Barcelona para ensalzar el increíble valor del cine español.
Luis Tosar y Rigoberta Bandini han conducido la ceremonia con la novedad de tener un minuto máximo por discurso en cada ganador. Unos ganadores que la Academia de Cine han considerado merecedores de las estatuillas. Veámoslos.
Mejor Película
Mejor Actriz Protagonista
Mejor Actor Protagonista
Mejor Dirección
Mejor Actor de Reparto
Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor Actriz de Reparto
Nagore Aramburu por Los Domingos
Mejor Guion Adaptado
Mejor Guion Original
Mejor Diseño de Vestuario
Mejores Efectos Especiales
Los tigres
Mejor Canción Original
Mejor Actriz Revelación
Mejor Actor Revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
Mejor Maquillaje y Peluquería
Mejor Dirección de Fotografía
Mejor Dirección de Producción
Mejor Sonido
Mejor Dirección de Arte
Mejor Película de Animación
Mejor Corto de Animación
Mejor Corto Documental
Mejor Cortometraje de Ficción
Mejor Director Novel
Mejor Música Original
Sirât
Mejor Montaje
Sirât
Mejor Película Documental
Tardes de soledad
Mejor Película Europea
Mejor Película Iberoamericana
Así, la edición 40 de los Goya ha cerrado una gala muy especial que, bien por su aniversario o su triunfal regreso a Barcelona, será recordada durante largo tiempo.
