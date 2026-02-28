Lista completa de ganadores de los Premios Goya 2026

(EN ELABORACIÓN)

El Auditori Fórum del CCIB ha acogido la 40 edición de los Premios Goya. Una gala muy especial que regresaba a Barcelona para ensalzar el increíble valor del cine español.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini han conducido la ceremonia con la novedad de tener un minuto máximo por discurso en cada ganador. Unos ganadores que la Academia de Cine han considerado merecedores de las estatuillas. Veámoslos.

Mejor Película

Mejor Actriz Protagonista

Mejor Actor Protagonista

Mejor Dirección

Mejor Actor de Reparto

Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor Actriz de Reparto

Nagore Aramburu por Los Domingos

Mejor Guion Adaptado

Mejor Guion Original

Mejor Diseño de Vestuario

Mejores Efectos Especiales

Los tigres

Mejor Canción Original

Mejor Actriz Revelación

Mejor Actor Revelación

Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Dirección de Fotografía

Mejor Dirección de Producción

Mejor Sonido

Mejor Dirección de Arte

Mejor Película de Animación

Mejor Corto de Animación

Mejor Corto Documental

Mejor Cortometraje de Ficción

Mejor Director Novel

Mejor Música Original

Sirât

Mejor Montaje

Sirât

Mejor Película Documental

Tardes de soledad

Mejor Película Europea

Mejor Película Iberoamericana

Así, la edición 40 de los Goya ha cerrado una gala muy especial que, bien por su aniversario o su triunfal regreso a Barcelona, será recordada durante largo tiempo.