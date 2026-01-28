El Caballero de los Siete Reinos vuelve una semana más con un nuevo episodio que ha dejado una de las escenas más comentadas de la temporada, un flashback que, lejos de buscar la provocación gratuita, sirve para subrayar la importancia emocional de Ser Arlan de El Árbol de la Moneda en la historia de Dunk. Si todavía no has visto el 1x02 de El Caballero de los Siete Reinos, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS .

Al inicio del capítulo, la serie muestra a Ser Arlan, interpretado por Danny Webb, saliendo desnudo de un burdel en una secuencia breve pero llamativa. La escena expone al personaje sin adornos ni épica, en la misma línea que el arranque del primer episodio, que ya había sorprendido con un tono mucho más terrenal y alejado de la nobleza habitual de Poniente.

El showrunner y cocreador de la serie, Ira Parker, ha explicado en una entrevista con Entertainment Weekly que la intención no era escandalizar, sino reforzar la humanidad de estos personajes: "No estamos con la élite de Poniente. Estamos en el barro con la gente común", señala, subrayando que la serie busca diferenciarse de Juego de Tronos y La Casa del Dragón desde su primera escena.

Parker también ha confesado que sintió la necesidad de darle a Ser Arlan un momento distintivo: "Fue la única persona que cuidó de Dunk y que realmente estuvo a su lado". "Murió en un camino fangoso, fue enterrado sin ceremonias y ahora Dunk vaga buscando a alguien que siquiera lo recuerde. Nadie recuerda su nombre. Sentí que tenía que darle algo especial", explica.

La presencia de Ser Arlan en la serie se limita a flashbacks repartidos a lo largo de los seis episodios de la temporada, pero esta escena concreta ayuda a fijar su peso en la memoria del espectador y a explicar el vacío que deja en la vida de Dunk. Parker incluso reconoce que la idea tenía un guiño consciente a Boogie Nights, más como una "floritura" que como un elemento narrativo central.

"No es la historia que contamos, no cambia nada más. Pero para sobrevivir como un viejo caballero errante en esos tiempos había que ser de hierro. Eran vidas duras, especialmente para alguien que dormía bajo los árboles. Supuse que tenía algo que le ayudaba a salir adelante", aclara el showrunner.

Así, una escena inesperada termina funcionando como un retrato íntimo de Ser Arlan y como una declaración de intenciones de El Caballero de los Siete Reinos: una historia más pequeña, más humana y anclada en el barro, donde incluso los detalles más sorprendentes sirven para construir personaje y mundo.