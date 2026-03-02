Rob Reiner, Catherine O’Hara y Diane Keaton: Los emotivos homenajes en el In Memoriam de los SAG Actor Awards

Los Actor Awards 2026 han incluido, como es tradición, el segmento In Memoriam: un montaje dedicado a rendir homenaje a actores, actrices y profesionales del cine y la televisión que murieron recientemente. Durante la ceremonia, el tributo ha reunido imágenes, fragmentos de películas y mensajes que recordaron el legado de algunas de las figuras más influyentes de la industria.

El homenaje ha comenzado con una imagen del actor de Dawson Crece, James Van Der Beek, quien falleció 48 años tras una batalla contra el cáncer. También se ha proyectado un clip del actor de Anatomía de Grey Eric Dane diciendo: "No pierdas ni un minuto", en recuerdo del intérprete, fallecido la pasada semana a los 53 años menos de un año después de anunciar que padecía ELA.

Catherine O’Harafue recordada con varios fragmentos de su extensa carrera, que ha incluido títulos como Solo en casa y la serie Schitt’s Creek. En uno de los clips proyectados se escucha a la actriz afirmar: "Cuando todo se junta y haces una buena película, es buena para siempre", una frase de The Studio que también formó parte del reconocimiento que ha recibido esa misma noche con el primer premio póstumo SAG-AFTRA a mejor actriz en una serie de comedia.

Entre las figuras destacadas recordadas en el montaje también han estado el director y actor Rob Reiner, Diane Keaton, Gene Hackman, Val Kilmer y Robert Redford. Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Brentwood en diciembre; el cineasta de Cuando Harry encontró a Sally tenía 78 años y su esposa 70. Keaton, por su parte, falleció en octubre a los 79 años debido a una neumonía.

El segmento también ha incluido a otras figuras del cine y la televisión como Michelle Trachtenberg, Peter Greene, Graham Greene, Robert Carradine, Brigitte Bardot, James Ransone, Michael Madsen, Loni Anderson, George Wendt, Jonathan Joss, Loretta Swit, Diane Ladd, Julian McMahon y Malcolm-Jamal Warner.

Rob Reiner y Michele Singer | Gtres

La actriz Sarah Paulson ha sido la encargada de presentar el homenaje con un discurso dedicado a quienes han marcado la industria: "Los actores formamos una familia de almas unidas por una búsqueda desafiante, por valorar nuestro espíritu creativo y a menudo unidas por nuestro apoyo y afecto mutuos", ha dicho al iniciar el segmento.

Paulson también ha destacado el valor de compartir profesión con tantas figuras influyentes: "Me enorgullece formar parte de la familia de actores de esta sala y de todo el mundo. Es un enorme privilegio trabajar y compartir momentos tan enriquecedores con tanta gente talentosa".

La actriz ha descrito a las personalidades recordadas como :"verdaderos gigantes que fueron maestros, compañeros de trabajo, inspiraciones y amigos". "Todos nos hemos sentido inspirados por ellos. Somos más felices, más sabios, un poco más expansivos gracias a su espíritu compartido, y debemos recordar lo afortunados que somos de haber sido transformados por ellos", ha concluido.

El segmento In Memoriam ha vuelto a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, reuniendo en un mismo tributo a algunas de las figuras más influyentes del cine y la televisión que fallecieron en el último año.