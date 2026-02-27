Sarah Michelle Gellar recuerda a la actriz de Buffy, Michelle Trachtenberg, un año después de su muerte

Sarah Michelle Gellar, conocida por su papel en Buffy Cazavampiros, ha publicado en redes sociales una serie de fotografías junto a su antigua coprotagonista, Michelle Trachtenberg, para rendirle homenaje en el aniversario de su fallecimiento. La actriz ha reflexionado sobre el tiempo que compartieron y asegura sentirse afortunada por haber tenido a Trachtenberg en su vida durante tantos años.

"Desde nuestro primer día juntos en el set, hasta menos de un año después, cuando ya eras más alto que yo", ha escrito Gellar al recordar sus comienzos trabajando juntas: "Pero primero trabajé contigo en 'All My Children'. Te vi convertirte en una estrella con 'Harriet'".

La actriz, de 48 años, explica también que uno de los recuerdos más presentes cuando piensa en su amiga es su forma de iluminar cualquier lugar: "Esa sonrisa que ocupaba todo su rostro y traía tanta alegría a los demás es lo que me viene a la mente".

Gellar también ha recordado la relación cercana que Trachtenberg mantenía con su familia, especialmente con sus hijos, Charlotte y Rocky, fruto de su matrimonio con Freddie Prinze Jr.: "Venías a innumerables fiestas de cumpleaños, aunque estoy segura de que tenías que estar en algún lugar más genial".

El mensaje concluye con un emotivo reconocimiento a su legado personal: "Puede que no hayas estado con nosotros el tiempo suficiente, pero nos aseguraremos de que todos lo recuerden".

Sarah Michelle Gellar y Michelle Trachtenberg en 'Buffy' | The WB

La publicación estuvo acompañada de varias imágenes de Trachtenberg a lo largo de su carrera, incluyendo momentos de Buffy Cazavampiros, escenas de la película Harriet la espía y fotografías de su etapa en la telenovela Todos mis hijos.

El homenaje de Gellar se suma a los numerosos mensajes que actores y seguidores han dedicado a Trachtenberg desde su fallecimiento, recordando su paso por algunas de las series y películas más populares de finales de los 90 y principios de los 2000.