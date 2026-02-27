Se publica la desesperada llamada de la mujer del actor Bobby J. Brown mientras intentaba salvarlo del incendio en el que murió

Bobby J. Brown, conocido por interpretar al policía Bobby Brown en la serie The Wire, ha muerto a los 62 años tras quedar atrapado en un incendio en un granero en Maryland. Las autoridades han confirmado posteriormente que el actor ha fallecido por una lesión térmica difusa combinada con inhalación de humo, y determinaron que el incidente fue accidental.

Según informa TMZ, el actor habría quedado inconsciente por el humo mientras intentaba arrancar un vehículo dentro del granero cuando se desató el fuego. El medio también ha difundido el audio de los servicios de emergencia, que recoge cómo los operadores del 911 trataban de coordinar el rescate mientras la esposa del intérprete, Arlene, intentaba desesperadamente salvarlo.

En la llamada, el equipo de emergencias explica que la mujer alertaba de que su marido estaba atrapado dentro de un granero de unos 50 por 100 metros que había comenzado a arder después de que intentara encender su viejo Cadillac.

Durante la grabación también se escucha a los operadores organizar el despliegue de los equipos de emergencia. En un momento dado se solicita iniciar una operación de enfermería para transportar agua hasta la vivienda, mientras otro operador recomienda enviar dos camiones contra incendios debido a la cercanía del lugar con el agua.

Bobby J. Brown en The Wire | HBO

A medida que los bomberos se aproximaban al lugar, los de emergencias advertían de las dificultades de acceso: "Tenemos problemas de exposición con dos vehículos", señala uno de ellos, mientras otro pide a los socorristas que "se dirijan al camino de entrada", describiendo el acceso como estrecho y solicitando que se deje espacio para los servicios especiales.

El audio también recoge los esfuerzos por contener el fuego una vez iniciado el operativo: "Orden a todo el grupo. ¿Pueden reposicionar esa cuerda de una mano aquí, hasta el pasto? Se está extendiendo", se escucha decir a uno de los participantes en la comunicación, en referencia a la propagación de las llamas hacia la hierba cercana.

La hija del actor ha explicado que su padre habría quedado inconsciente por la inhalación de humo y cree que esa fue la causa principal de su muerte. Según la familia, Brown incluso ha llegado a llamar a un pariente para pedirle un extintor cuando comenzó el incendio, pero cuando la ayuda llegaba al lugar, el granero ya estaba completamente envuelto en llamas.