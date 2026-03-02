Harrison Ford, entre lágrimas, al recibir el premio honorífico en los SAG Actor Awards: "Estoy en la mitad de mi carrera"

Harrison Ford es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood. Sus inmortales papeles como Indiana Jones o Han Solo lo elevaron a lo más alto de la cultura pop y, a sus 83 años, ha recibido un bonito homenaje por toda su carrera con el SAG Actor Award a su trayectoria.

Ford fue nominado al Oscar a Mejor Actor en 1986 por su interpretación en Único testigo, estatuilla que finalmente levantó William Hurt por El beso de la mujer araña. De igual modo, ha sido nominado en cinco ocasiones al Globo de Oro, llevándose únicamente el Premio Honorífico en la ceremonia de 2003. Por lo que, a pesar de sus memorables trabajos en cine y televisión, su palmarés de premios se ha visto curiosamente limitado a este tipo de homenajes.

Harrison Ford recoge el premio honorífico en los SAG Actor Awards | Gtres

Ahora bien, el Actor Award, hasta la fecha conocido como SAG Award, parece haberse convertido en uno de sus galardones más emotivos de su carrera. Fue el mismísimo Woody Harrelson el encargado de presentarlo antes de entregarle este premio honorífico; concluyendo su discurso previo con un abrazo entre ambas estrellas.

"A veces hacemos entretenimiento, a veces hacemos arte. A veces tenemos la suerte de hacer ambas cosas a la vez y, si tenemos mucha suerte, también podemos ganarnos la vida haciéndolo", ha dicho Ford frente a los asistentes a la gala. Unas palabras que han hecho aflorar la emoción tanto de los invitados como del propio actor.

Harrison Ford en los Actor Awards | Gtres

"El éxito en este negocio trae consigo cierta libertad que conlleva la responsabilidad de apoyarnos mutuamente, de ayudar a los demás cuando podemos, de mantener la puerta abierta para el próximo niño. El próximo niño perdido que busca un lugar donde pertenecer", continúa antes de reflexionar sobre esta trayectoria premiada: "Soy un tipo afortunado. Afortunado de haber encontrado a mi gente, afortunado de tener un trabajo que me desafía, afortunado de seguir haciéndolo. Y no lo doy por sentado".

"Quiero agradecerles sinceramente, desde el fondo de mi corazón, a mis compañeros, a mi extraordinaria y hermosa esposa Calista y a mi familia, quienes me han dado amor y coraje a través de todo esto. Y gracias a SAG-AFTRA por honrarme con este premio", mencionando así a su mujer desde hace más de 15 años.

El toque humorístico, siempre con su tono solemne que lleva de fábrica, no faltó en el discurso; señalando que todavía se encuentra "en la mitad de mi carrera". Una comedia que mantuvo hasta el final, afirmando que se trata de un gesto "muy alentador" justo antes de retirarse con la estatuilla en la mano y las lágrimas en los ojos.

Harrison Ford es un intérprete cuyo legado es ya imperecedero. Una figura que se ha ganado a pulso el cariño del mundo y que ahora, desde la comunidad de actores, se ha traducido en un premio que sin duda colocará en un espacio privilegiado dentro de su vitrina personal.