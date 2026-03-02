Ariana Grande, la gran ausente en los SAG Actor Awards 2026 pese a su nominación: ¿Por qué no ha acudido a la gala?

Ariana Grande, nominada a Mejor interpretación femenina de reparto por su papel en Wicked: For Good, no ha estado presente en la gala recientemente celebrada en Los Ángeles.

Según ha confirmado Entertainment Weekly, la cantante y actriz se encuentra actualmente ensayando para su próxima gira mundial, lo que le ha impedido asistir al evento.

Ariana Grande en los premios National Board of Review 2025 | Getty

La artista prepara el Eternal Sunshine Tour, una gira que comenzará oficialmente en junio y recorrerá Norteamérica y el Reino Unido. El tour marcará además su regreso a los escenarios tras seis años sin realizar conciertos, desde su Sweetener World Tour en 2019.

Grande ya había adelantado en los últimos meses lo importante que es este regreso para ella y para sus seguidores. Durante una aparición en el pódcast Good Hang de Amy Poehler en noviembre, la cantante explicó que esta nueva etapa tiene un significado especial en su carrera: "Va a ser hermosa y estoy muy agradecida... Creo que por eso la estoy haciendo, porque pienso: 'Un último hurra'. Por ahora".

En esa misma conversación dejó entrever que podría pasar mucho tiempo antes de volver a salir de gira: "Otra gira podría no volver a ocurrir en mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Creo que los últimos 10 a 15 años serán muy diferentes a los que están por venir".

Aunque el último año ha sido especialmente intenso para la artista, Grande continúa sumando nuevos proyectos tanto en cine como en teatro. Entre ellos se encuentra la secuela de la comedia Focker In-Law de Ben Stiller, una reposición en Londres del musical Sunday in the Park with George junto a su compañero de Wicked Jonathan Bailey, su participación en la película animada Oh, the Places You’ll Go! dirigida por Jon M. Chu y un papel en la próxima temporada de American Horror Story de Ryan Murphy.

El director Jon M. Chu con Ariana Grande y Cynthia Erivo en el rodaje de Wicked: For Good | Gtres

Esta es la segunda vez consecutiva que Grande recibe una nominación al premio del Sindicato de Actores como actriz de reparto por su trabajo en Wicked. La intérprete también fue nominada por la secuela de la película en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, aunque tanto ella como su compañera de reparto Cynthia Erivo quedaron fuera de las nominaciones a los BAFTA y los Oscar.

La ausencia de Grande en la gala, pese a su nominación, refleja el momento de transición que vive la artista entre su carrera musical y su creciente presencia en el cine, mientras se prepara para una gira que marcará su regreso a los escenarios tras varios años centrada en proyectos cinematográficos.