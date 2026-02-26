Martin Short, "desconsolado" tras la muerte de su hija: "Esta pérdida lo ha destrozado por completo"

La hija mayor de Martin Short, Katherine, falleció el 24 de febrero. Tenía 43 años y su muerte ha sido declarada como suicidio. Una noticia que ha causado conmoción en la industria de Hollywood y grandes figuras del cine y la televisión han salido en apoyo del actor.

Steven Spielberg, Kust Russell y Eugene Levy son algunas de las estrellas que se han convertido en un sostén para la familia de Short en estos complicados instantes de su vida, presentándose en casa de su hijo Henry el mismo martes por la noche.

Martin Short con su mujer y sus hijos | Gtres

Ahora, fuentes cercanas a Martin han actualizado cómo se encuentra. "Short está desconsolado", comienzan en sus declaraciones recogidas por The Blast: "Esta pérdida lo ha destrozado por completo".

"Está destrozado y, como era de esperar, sus amigos más cercanos lo están rodeando de amor y apoyo", sentencia la fuente.

Martin Short y su hija Katherine | Gtres

El apoyo al actor no solo se ha producido en el entorno profesional de Short. Sus vecinos han demostrado su enorme cariño hacia el intérprete y su hija, haciéndose eco de la maravillosa persona que era y lo mucho que ha sorprendido su muerte.

Y es que, como bien se está demostrando en estos días tan duros, Katherine Short fue muy querida por quienes la conocieron. Una trabajadora social que se marchó antes de tiempo y que ha dejado un enorme vacío en la vida de todos los que la rodeaban.