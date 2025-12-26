Riley Keough lucha por mantener unida a la familia Presley en medio del escándalo de John Travolta y su hijo

La actriz y directora Riley Keough, nieta de Elvis Presley, se encuentra en el ojo del huracán mediático este final de 2025 tras una demanda que ha sacudido tanto a su familia como a Hollywood.

Documentos judiciales presentados en un caso legal contra miembros de la familia Presley incorporan una acusación según la cual Keough habría donado sus óvulos a John Travaolta y su difunta esposa Kelly Preston para que concibieran a su hijo menor, Ben Travolta, lo que convertiría genéticamente a Ben en bisnieto del "Rey del Rock and Roll".

La demanda, presentada por dos exsocios comerciales de Priscilla Presley, sostienen que Keough habría recibido una compensación económica y bienes a cambio de la donación.

En medio de esta tormenta de rumores, la actriz de Daisy Jones and The Six, está enfocada en cuidar de su familia tras la muerte de su madre, Lisa Marie Presley, en 2023: "Su misión es simplemente mantener unida a la familia", decía una fuente a Page Six.

La actriz ha estado intentando fortalecer sus lazos con sus hermanas gemelas de 17 años, Finley y Harper Lockwood. Las jóvenes se encuentran bajo la custodia legal de su padre, Michael Lockwood, quien supuestamente habría revelado la información a cerca de la donación de óvulos a los autores de la demanda.

Aunque Keough controla el acceso al fondo fiduciario familiar de las jóvenes hasta que cumplan 25 años, todavía tiene que lidiar con su complicada relación con Lockwood y el entorno legal para poder verlas.

"Riley quiere ver a sus hermanas, así que tiene que acatar las reglas (de Lockwood)", añadía la fuente.

Aunque puertas adentro continúan trabajando para mantener la unidad familiar en medio de un proceso complejo, los Presley también han querido proyectar públicamente una imagen de solidez.

Así lo han demostrado durante las fiestas navideñas al compartir una imagen en redes sociales en la que aparecía la familia reunida, con Riley Keough junto a sus hermanas gemelas y un pie de foto que decía: "Vacaciones 2025 y vínculo familiar inquebrantable".