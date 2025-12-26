De Malcolm a Buffy: La nostalgia se apodera de las series y esta es la ola de remakes que se avecinan

Desde hace unos años, la cantidad de remakes, reboots y regresos de series y películas míticas que se producen en Estados Unidos es ingente. Recientemente, por ejemplo, hemos visto cómo Disney+ ha resucitado a El rey de la colina, la mítica comedia animada que se despidió de los espectadores en 2009 y que ahora ha vuelto con nuevas entregas. Podría parecer que ya se han resucitado todos los títulos posibles, pero no es así. Atención, que viene una nueva ola de remakes.

Malcolm in the Middle

Los protagonistas de Malcolm in the Middle | Cordon Press

La mítica comedia regresa casi 25 años después de su final con una temporada corta de solo 4 episodios que está previsto que se emita a finales de este año en Disney+. Están en el barco tanto el creador, Linwood Boomer, como el elenco original casi al completo.

Frankie Muniz retoma el papel de Malcolm, a quien ahora veremos como padre, y el motivo de la reunión de los personajes será el aniversario de bodas de Hal y Lois (Bryan Cranston y Jane Kaczmarek). Regresan tambien Christopher Masterson y Justin Berfield como Francis y Reese, mientras que Erik Per Sullivan, retirado de la interpretación, no será esta vez Dewey, siendo sustituido por el actor Caleb Ellsworth‑Clark. También estará el hermano pequeño que quizás no recuerdes que tenían, Jamie, y otro más fruto del embarazo que conocíamos justo al terminar la serie y que será no binario.

Scrubs

Ken Jenkins, Sarah Chalke, Donald Faison, Zach Braff, John McGinley y Judy Reyes en Scrubs | Cordon Press

Otra comedia muy querida que vuelve es Scrubs, la cual se emitió en España en Neox. Tras mucho tiempo rumoreándose su posible regreso, finalmente el canal ABC ha dado luz verde a una nueva temporada, con Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke volviendo a ponerse el uniforme de enfermeros y con el creador original, Bill Lawrence, también implicado. Aún no han dado detalles de la trama, pero se espera que vuelva su inconfundible humor absurdo.

Friday Night Lights

Friday Night Lights: Gaius Charles, Connie Britton, Jesse Plemons, Adrianne Palicki, Kyle Chandler, Aimee Teegarden, Zach Gilford, Minka Kelly, Scott Porter, Taylor Kitsch en 2006 | Cordon Press

La serie deportiva tendrá una nueva etapa en la que volveremos al instituto Dillon, aunque, como es lógico, será de la mano de un elenco diferente que dé vida a nuevos alumnos. Quienes sí están en el ajo, para darnos tranquilidad de que tiene buena pinta son el creador Jason Katims, el director Peter Berg y el productor Brian Grazer, que vuelven a unir fuerzas. Será una serie para la plataforma norteamericana Peacock y uno de los temas centrales será la reconstrucción de la comunidad de la ciudad de Texas donde se ambienta después de un huracán. Taylor Kitsch, quien dio vida a Tim Riggins, ha dicho que no retomará su papel a tiempo completo, pero está abierto a tener una participación más breve.

One Tree Hill

Reparto de 'One Tree Hill': Bethany Joy Lenz como Haley, Chad Michael Murray como Lucas, Sophia Bush como Brooke y Hilarie Burton como Peyton | Cordon Press

Donde sí veremos seguro a los personajes originales será en la nueva One Tree Hill que prepara Netflix, centrada en los personajes Brooke Davis (Sophia Bush) y Peyton Sawyer (Hilarie Burton Morgan). Veinte años después del final de la serie original, les veremos afrontar los retos de ser padres de adolescentes. Ambas actrices, además, serán productores ejecutivos en esta etapa.

Fuera de onda

Clueless: Alicia Silverstone y Stacey Dash en 1995 | Cordon Press

¡Vuelve Cher Horowitz! En este caso, no hablamos de una serie que tenga un remake sino de una película de culto que resucitará como serie. Y sí, ya hubo otra serie inspirada en Fuera de onda, pero esta es distinta: será una continuación directa de la peli y la mismísima Alicia Silverstone retomará el papel de la protagonista. Ella será también productora ejecutiva, haciendo equipo con Amy Heckerling, guionista y directora de la película de los noventa. Está en desarrollo en Peacock.

Community

Chevy Chase y Joel McHale en Community | Cordon Press

Y ahora vamos con un caso inverso: una serie que volverá a la vida, pero en forma de película. Dan Harmon, creador de Community, está dando forma al proyecto, inicialmente previsto para 2026, para cumplir la famosa profecía de "seis temporadas y una peli" que tanto mencionaban durante la serie. Se supone que Joel McHale, Gillian Jacobs, Alison Brie y Danny Pudi van a volver (lo de Chevy Chase, con todas sus polémicas, está por ver). No obstante, no está muy claro si llegará a hacerse real. En julio de este año, Alison Brie dijo: "No hay novedades. Diría que está en pausa por varios motivos. Todo el elenco sigue entusiasmado con hacer la película".

Buffy, Cazavampiros

El reparto de 'Buffy, cazavampiros' | Getty Images

Después de muchos años negándose a retomar el papel que tanta fama le dio, Sarah Michelle Gellar ha dado su brazo a torcer y protagonizará la continuación de Buffy, Cazavampiros. Así, tendremos tanto la participación de la cazadora original, como un grupo de personajes nuevos, incluida una adolescente criada por una madre soltera, que resultará ser también cazadora, y su grupo de amigos. Se ha dicho que esta serie, para Hulu, tendrá un tono cercano a las temporadas más ligeras de la serie y no tanto a las últimas que fueron más oscuras. Joss Whedon, creador de la serie, no está en esta etapa (tras protagonizar varias polémicas), pero sí varios de los productores ejecutivos originales, así como la directora Chloé Zhao (Nomadland, Eternals), quien se encargará del episodio piloto.