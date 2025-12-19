Primeras imágenes de Riley Keough tras decirse que podría ser la madre biológica del hijo de John Travolta

Un sorprendente giro en una demanda millonaria ha puesto a la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley y conocida por su trabajo en cine y series como Daisy Jones and The Six, en el centro de un escándalo que ha sacudido a Hollywood.

Documentos judiciales recientes afirman que Keough, ahora de 36 años, donó sus óvulos al actor John Travolta y a su difunta esposa Kelly Preston, y que esa donación habría resultado en el nacimiento de su hijo menor, Benjamin Travolta, de 15 años.

Priscilla Presley, abuela de Riley, ha emitido un comunicado donde califica estas afirmaciones escandalosas, insistiendo en que no tienen relación con el motivo de la disputa original.

Un día después de que la noticia saliese a la luz, Riley ha sido vista por primera vez en público. Las imágenes, difundidas por TMZ, mostraban a la actriz tomando café y pasando tiempo con sus hijos, mientras parecía querer pasar desapercibida con gafas de sol que acompañaban a un look casual.

La acusación forma parte de una demanda de 50 millones de dólares presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios comerciales de Priscilla Presley, contra el hijo de ésta, Navarone Garcia, por incumplimiento de contrato.

En el texto se menciona que Travolta y Preston recurrieron inicialmente a la madre de Keough, la fallecida Lisa Marie Presley, para concebir, pero debido a sus adicciones finalmente optaron por los óvulos de Keough, que en ese momento tenía 21 años.

Según los documentos, la joven habría recibido en ese momento entre 10 y 20 mil dólares y un coche Jaguar antiguo.