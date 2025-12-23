La carta de la mujer del actor James Ransone tras suicidarse hablando de sus hijos: "Sé que te amaré de nuevo"

James Ransone, actor de The Wire o de It: capítulo Dos, moría el pasado 19 de diciembre a los 46 años. Noticia que se dio a conocer a través del informe del forense del condado de Los Angeles donde se reflejaba que el intérprete se habría ahorcado.

Tras la tragedia su mujer, Jamie McPhee, ha compartido dos publicaciones en Instagram donde habla a su marido. En el primer post dice junto a una foto de los dos donde ella está embarazada:

"Te dije que te he amado mil veces y sé que te amaré de nuevo. Me dijiste que necesito ser más como tú y que tú necesitas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre".

Mientras que en el segundo post ha compartido una foto de sus dos hijos pequeños donde hace este reflexión:

"Hoy llevé a nuestros hijos con mi ángel Kristen al centro comercial Glendale. Querían helado después del parque. Violet eligió una mochila rosa. Jack me hizo comprar y luego construir cosas en la tienda de Lego.

Por primera vez en mi vida, era evidente que la gente me reconocía. Escuché a alguien detrás de mí en el patio de comidas decir: 'Pregúntale'. Pero no lo hicieron. Y gracias por no hacerlo. Estaba con mis hijos.

Más tarde se lo conté a una amiga, y me dijo: 'Te hace darte cuenta de que nunca sabes realmente por lo que está pasando la gente'. Y es cierto. Porque en muchos momentos nos veíamos... felices. Normales. Riendo. Sonriendo. ¿Cómo? No porque no estemos de duelo. Lo estamos. Sino porque tengo dos hijos hermosos e increíbles que me obligan a diario a ver todo el amor y toda la luz que aún existe dentro de esto.

PJ, la efusión de amor que sientes por ti supera cualquier cosa que puedas imaginar. Pero más que eso, esta devastadora pérdida también les ha dado a muchos un regalo increíble. Me han contado innumerables historias. Y probablemente haya cien mil más que aún no he escuchado, de personas que reconectan. De amistades que sanan tras años de silencio. De verdades que finalmente se dicen. De viejos dolores que salen a la luz y, de alguna manera... se suavizan. A veces, casi al instante. Sé que esto es real porque yo misma lo he experimentado estos últimos días.

En las semanas previas a tu partida, después de meses de contarme casi todos los arrepentimientos que habías cargado: cada error, cada metedura de pata, cada cosa hiriente que creías haber escrito o dicho, rompiste a llorar y dijiste:

'Cariño, ¿sabes lo más jodido de todo? De verdad que quiero a todo el mundo'.

Bueno, cariño, resulta que, a pesar de todo, todo el mundo también te quiere".

Sin duda, una tragedia que ha marcado su vida para siempre.