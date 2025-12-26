Los Bridgerton: Benedict vive su propio cuento de hadas a lo Cenicienta en el primer tráiler de la temporada 4

El primer tráiler de la temporada 4 de Bridgerton ya se ha estrenado. La historia gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza…, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.

Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) en la temporada 4 de Los Bridgerton | Netflix

Sinopsis

De la mano de Shondaland y Jess Brownell, Bridgerton regresa con una temporada 4 inspirada en un cuento de hadas. El bohemio Benedict Bridgerton (Luke Thompson), segundo hijo de la familia, se niega a sentar la cabeza a pesar de las súplicas de su madre, lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Todo cambia en el baile de máscara , donde una misteriosa mujer con un vestido plateado llama por completo su atención. Con la ayuda de su reacia hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict propone descubrir la identidad de la joven. Sin embargo, la mujer que ha cautivado su corazón no es una dama de alta sociedad, sino una ingeniosa criada llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la imponente Araminta Gun (Katie Leung).

Yerin Ha como Sophie Baek, Luke Thompson como Benedict Bridgerton en la temporada 4 | Netflix

Cuando el destino vuelve a cruzar los caminos de Benedict y Sophie, Benedict se debate entre el afecto que siente por la intrigante criada y la fantasía de la señorita del vestido de plateado, sin saber que son la misma persona. ¿Será su incapacidad para ver a estas dos mujeres como una sola la que apague la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y podría el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases prohibida por la sociedad?

Los matrimonios de sus hermanos sirven de inspiración a Benedict, como el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penelope (Nicola Coughlan), quien enfrenta nuevos desafíos ahora que todos saben de su trabajo como autora de chismes.