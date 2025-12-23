Atresmedia Cine lidera el ranking de taquilla del cine español en 2025 y avanza más de diez estrenos y más de diez rodajes para 2026

Atresmedia Cine lidera un año más el ranking de taquilla del cine español. La película española más taquillera del año, Padre no hay más que uno 5, cuenta con la participación de Atresmedia. La comedia familiar de Santiago Segura ha sido la única película española en superar los 2 millones de espectadores este año, cerrando por todo lo alto la exitosa saga en cines. Atresmedia Cine y Santiago Segura continuarán colaborando en 2026 con el estreno de Torrente Presidente en cines el próximo 13 de marzo, entre otros proyectos.

La productora cinematográfica de Atresmedia, que acaba de celebrar su 25 aniversario, logra un acumulado anual de 25 millones de euros, más de un 30% de la cuota de mercado, y más de 3,5 millones de espectadores, superando a su competidor directo por séptimo año consecutivo.

Atresmedia Cine ha seguido llenando las salas en 2025. Tres de sus estrenos se sitúan entre las diez películas españolas más taquilleras del año. Títulos como Mikaela de Daniel Calparsoro, la primera película española que superó los cien mil espectadores este año. Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira y Sin cobertura de Mar Olid se encuentran entre lo más exitoso del cine español este año con más de cuatrocientos mil espectadores cada una. Y Siempre es invierno de David Trueba ha sido una de las películas del otoño, alcanzando el número 1 del ranking, posición que también consiguieron Padre no hay más que uno 5 y Sin cobertura el pasado verano.

El respaldo del público se suma al aplauso de la crítica. A principios de este año, Atresmedia Cine se alzaba con 5 premios Goya, entre ellos el premio a la mejor película para La infiltrada (ex aequo). Las películas de Atresmedia Cine también lograron 8 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 6 Premios Platino, 4 Premios Feroz y 3 Premis Gaudí, entre otros reconocimientos.

Más de diez estrenos y más de diez rodajes en 2026

2025 ha sido un año muy prolífico para la productora de Atresmedia, que ha participado en trece rodajes, remarcando así su papel como principal fuerza de producción del cine español y reafirmando el compromiso de Atresmedia con la ficción de calidad. Atresmedia Cine ha rodado nuevos títulos en localizaciones de Cataluña, País Vasco, Asturias, Galicia, Canarias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón y Madrid, y también en países como Francia, Bélgica, Suiza, Japón, Ghana y Colombia. Muchas de esas películas llegarán a las salas de cine en los próximos meses. Atresmedia Cine tiene fechados más de diez estrenos para 2026.

El primero no se hará esperar: el 1 de enero llega a los cines Abuela tremenda, comedia familiar dirigida por Ana Vázquez y protagonizada por Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor convertidas en abuela, hija y nieta respectivamente. Irureta interpreta a Toñi, una abuela muy poco convencional, que está dispuesta a todo con tal de que su hija y su nieta vivan la vida un poco más.

El 6 de febrero se estrena en salas de cine La fiera, la nueva película del ganador del Goya Salvador Calvo, con un reparto encabezado por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. Un épico largometraje cargado de emoción y adrenalina, basado en la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España. Un homenaje a una amistad surgida por una pasión común.

El 13 de marzo regresa a los cines uno de los personajes más icónicos de nuestro cine. Santiago Segura dirige y protagoniza Torrente Presidente, uno de los estrenos más esperados del cine español.

La familia multicultural favorita del público crece con dos nuevas incorporaciones en La familia Benetón +2. Leo Harlem y el Langui vuelven a interpretar a Toni y Lolo en una secuela más grande y divertida, de nuevo dirigida por Joaquín Mazón. Se estrenará en cines el 17 de abril.

Cada día nace un listo es la nueva película de Arantxa Echevarría tras ganar el Goya por La infiltrada. Esta vez se atreve con una comedia negra con un reparto de escándalo, encabezado por Hugo Silva como cantante venido a menos que se mete en un buen embrollo al aceptar robar un cuadro de la casa de un importante empresario. Cada día nace un listo se estrena en cines el 22 de mayo.

En verano llegará a salas Tres de más, la nueva comedia familiar de Mar Olid en la que Kira Miró y Salva Reina se convierten en una pareja que no quiere tener hijos, pero que despiertan un día con tres niños en casa que, además, aseguran ser hijos suyos.

La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines el 2 de octubre. 'La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. La película cuenta con un espectacular reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Y el 30 de octubre llega a las salas de cine Karateka, en la que la increíble historia de Sandra Sánchez, la mejor karateka del mundo, se convierte en un gran evento cinematográfico. Aritz Moreno dirige a Andrea Ros como la medallista olímpica y traslada a la gran pantalla su camino hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, desafiando todos los obstáculos. Patrick Criado encarna a Jesús del Moral, entrenador y pareja de Sandra.

Otros estrenos de Atresmedia Cine para 2026 incluyen Viaje al país de los blancos, inspirada en la historia real de Ousman Umar, famoso divulgador y activista de los Derechos Humanos, y A fuego, ópera prima de Estel Díaz marcada por el baile, la música, la fiesta y la pasión adolescente.

Además de lanzar algunos de los títulos más esperados del cine español, Atresmedia Cine continuará impulsando la industria como motor del cine español, formando parte de más de diez rodajes en 2026, entre los que se encuentran La Roja, la nueva película de Marcel Barrena, director de El 47, o la adaptación del éxito francés A Little Something Extra, presentada por Santiago Segura.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como

El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA ha sumado en 2025 más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

ATRESMEDIA CINE continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Próximamente estrenará en cines Abuela tremenda de Ana Vázquez, La fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura y Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.