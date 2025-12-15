El desnudo integral de Maisie Williams con el que deja atrás a la Arya Stark que conociste en Juego de Tronos

Maisie Williams alcanzó la fama siendo apenas una adolescente gracias a su papel de Arya Stark en Juego de Tronos. Su personaje, uno de los más queridos y complejos de la exitosa serie de HBO, la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de su generación.

Tras el final de la serie, Williams ha ido construyendo una carrera marcada por la versatilidad y la búsqueda de proyectos alejados de los grandes focos, combinando cine, televisión y teatro.

La actriz británica mantiene un contacto con sus seguidores en redes sociales muy natural y espontáneo, mostrando normalmente su vida cotidiana, viajes o reflexiones.

Ejemplo de ello ha sido su última publicación de Instagram, en la que ha compartido su escapada con amigas a Italia con un carrusel de imágenes que incluía un vídeo de Maisie bañándose en el agua de espaldas y saltando de un acantilado completamente desnuda.

Maisise Williams en Instagram | instagram.com/maisie_williams/

En el resto de fotos, la joven de 28 años, aparece sonriente con sus amigas y muestra la comida o el paisaje de la costa mediterránea, escribiendo: "El verano ha terminado, pero la vida sigue a logrande".

La escapada tuvo lugar en la isla de Cerdeña, donde la actriz se alojó junto a su grupo en el Su Ferreri Retreat Guesthouse, un alojamiento que promueve el "slow living" (vivir pausadamente) con actividades como senderismo, sesiones de yoga y sauna.

En el plano profesional, Maisie ha terminado de grabar este 2025 Practical Magic 2, la esperada secuela de la mítica película de los años 90, cuyo estreno está previsto para septiembre del año que viene.

Además, lejos de tomarse una pausa, la actriz ya se encuentra inmersa en un nuevo proyecto: 500 Miles, el próximo drama dirigido por Morgan Matthews.