La hija de Rob Reiner "vivía con miedo" de su hermano Nick antes del asesinato de sus padres

La familia del actor y director Rob Reiner atraviesa uno de los momentos más devastadores de su vida tras el hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y su esposa Michele Singer en su casa de Brentwood, California, el pasado 14 de diciembre.

Su hijo Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres. Ahora, el joven se enfrenta a pena de muerte o cadena perpetua.

De acuerdo con fuentes citadas por el Daily Mail, la hija del cineasta, Romy Reiner, "vivió con miedo" de su hermano Nick durante gran parte de su vida debido a sus arrebatos violentos y problemas de abuso de sustancias.

"Parece como si Romy le hubiera tenido miedo a Nick desde que era niña", decía la fuente al medio.

Romy "no pensó que fuera una buena idea" la decisión de que Nick viviera en la casa de huéspedes de sus padres, "pero ella sabía que lo habían trasladado allí para poder vigilarlo de cerca y darle un techo": "Ni siquiera le gustaba la idea de que él viviera al otro lado de la calle".

La tensión familiar aumentó conforme se complicaba la convivencia, y Romy supuestamente se apoyó emocionalmente en su otro hermano, Jake Reiner: "Romy pudo hablar de ello cuando no quería ser una cargapara sus padres".

Aún así, la joven habría intentado ayudar a su hermano, al que se refería como su "mejor amigo": "Cada vez que sus padres se sentían abrumados o pedían ayuda, Romy y Jake estaban ahí para Nick. No fue perfecto, ni mucho menos, pero ella nunca renegaba de Nick".

Tras la tragedia, la hija de los Reiner fue quien descubrió los cuerpos de sus padres, alertando a las autoridades de su hermano.