Rob Reiner estaba "aterrorizado" de su hijo horas antes de ser asesinado: "Creo que puede hacerme daño"

Rob Reiner y su mujer Michele Singer murieron durante la madrugada del 14 de diciembre. Las causas oficiales de la muerte revelaron que fallecieron a causa de heridas punzantes y las autoridades detuvieron a su hijo mediano Nick como el autor de los hechos.

Nick Reiner había sufrido adicción a las drogas en el pasado y, a pesar de que aparentemente se había recuperado, todo parece apuntar a una recaída. Una situación que lo llevó al extremo, tanto como para preocupar a los padres durante una fiesta navideña en casa del humorista Conan O'Brien.

Ahora, mientras sigue en prisión, nuevas informaciones están viendo la luz. La última, proviene de una fuente cercana que asistió al funeral del director de Cuando Harry encontró a Sally y su mujer, celebrado en la residencia de Albert Brooks en Los Ángeles, y afirma que Rob estaba "petrificado" ante el riesgo de que su hijo pudiera "hacerle daño".

Rob Reiner y Nick Reiner | Getty

"Me aterra", comentó Rob horas antes de morir a manos de su hijo: "No puedo creer que vaya a decir esto, pero tengo miedo de mi hijo". Así, el cineasta anticipaba el peligro que suponía Nick tanto para él como para su mujer. "Creo que mi propio hijo puede hacerme daño", dijo, según ha recogido Daily Mail.

Estas aterradoras palabras coinciden con los terribles acontecimientos que se produjeron tan solo unas horas más tarde. Y es que, después de la fiesta en casa de O'Brien, Nick volvió a casa de sus padres donde, según la acusación oficial, asesinó a Rob y Michele.

La industria de Hollywood sigue llorando la muerte de una pareja que, más allá de su increíble labor en el cine, pasó su vida ayudando a los demás. Una triste noticia que deja un vacío en el sector demasiado grande como para llenarse.