El actor de Adolescencia, Owen Cooper, habla sobre dejar el instituto a los 16 años: "Me quedan 6 meses"

Owen Cooper ha alcanzado la fama tras su gran interpretación en Adolescencia, la serie de Netflix creada por Stephen Graham que ha sido una de las ficciones más reconocidas de 2025.

Tal fue el éxito de Owen quien se hizo con el premio Emmy a Mejor Actor de Reparto de una miniserie, convirtiéndose en el intérprete más joven en conseguirlo.

Ahora, el británico ha asistido a The Graham Norton Show donde ha hablado sobre sus planes de futuro y dejarlo todo para centrarse en su carrera como actor: "Todavía me quedan los exámenes GCSE. Solo me quedan unos seis meses y me iré. Y entonces, con suerte, podré ser actor".

De esta forma, cuando acabe la escuela secundaria Cooper seguirá desarrollando esta faceta profesional a sus recién cumplidos 16 años. Ya tiene nuevos proyectos, entre ellos la nueva adaptación de Wuthering Heights (Cumbres borrascosas) con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Estas declaraciones las ha dicho en el episodio de Nochevieja del programa donde coincide con artistas de la talla de Carey Mulligan, Laura Dern, Will Arnett o Tom Hiddleston.

En el programa comentó cómo vivió los premios Emmy: "Fue una locura y todo un poco confuso. La cantidad de gente que conocí allí fue una locura. Realmente fue el mejor día de mi vida".

Para seguir diciendo que intuía que Adolescencia iba a ser un éxito cuando conoció el proyecto: "Inmediatamente pensé que iba a ser más que una serie, leí el guion y luego escuché la palabra Netflix".