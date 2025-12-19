Priscilla Presley se pronuncia tras revelarse que su nieta Riley Keough sería la madre del hijo de John Travolta y aviva la polémica

El hijo de Priscilla Presley, Navarone Garibaldi, fue denunciado por los exsocios de Priscilla, Brigitte Kruse y Kevin Fialko. Esta demanda ha sacado a la luz que la nieta de la propia Priscila con Elvis, Riley Keough, sería la madre genética de Ben Travolta, hijo menor de John Travolta y Kelly Preston.

Ben nació en el año 2000 y, por aquel entonces, la ahora fallecida Kelly tenía 48 años. El documento señala que Michael Lockwood, exmarido de la madre de Riley, Lisa Marie Presley, habría afirmado que su hijastra "le dio sus óvulos a Travolta, para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo, Ben Travolta".

John Travolta con su hijo Ben | Gtres

Ahora, la mismísima Priscilla ha querido dar la cara y lo ha hecho a través de su abogado. Sin embargo, en estas declaraciones, no ha negado las palabras de Lockwood; avivando más si cabe los rumores sobre la madre genética del joven Ben, de 15 años.

"Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite ético que no estén dispuestos a cruzar para causar más dolor a Priscilla Presley y su familia", comienza el abogado: "En un intento completamente indebido de ejercer presión indebida sobre Presley para que se retracte de sus legítimas y veraces afirmaciones, Kruse y sus cómplices también han demandado al hijo, primo y asistente de Presley".

Acto seguido, hace referencia a las informaciones extraídas de la demanda: "Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso".

Riley Keough y Priscilla Presley en los Emmy | Cordon Press

A pesar de tildarlas de "escandalosas", el letrado no las niega. Explica que es una forma de desviar el foco de la denuncia original, que defiende como falsa. Pero, acudiendo a sus palabras, todo lo relativo al hijo de Jonn y Kelly podría ser cierto.

Por el momento, el eterno Danny Zuko no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho Riley. Unas declaraciones que, de producirse, arrojarían luz a este nuevo fenómeno mediático.