James Van Der Beek aclara el motivo de su pérdida de peso y se sincera sobre su enfermedad: "No fue por el cáncer"

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel en Dawson Crece, ha querido tranquilizar a sus seguidores tras las preocupaciones generadas por su apariencia, especialmente tras la evidente pérdida de peso que se hizo viral durante su aparición virtual en la reunión del equipo de la serie.

El intérprete de 48 años ha explicado que en esa ocasión, su cambio físico no estuvo relacionado con su cáncer colorrectal en etapa 3, como muchos habían supuesto en los medios y redes sociales.

Van Der Beek, ha aclarado que su delgadez fue resultado de un virus estomacal que lo afectó justo antes del evento, y no de un empeoramiento de su condición oncológica.

"Había perdido tanto peso por el virus estomacal", decía en el programa Today aclarando que "no estaba relacionado con el cáncer".

"Aunque con el cáncer todo es como, '¿Por qué no agrandamos ese virus estomacal?'", comentaba. "Cada mes me siento un poco mejor. Me ha exigido más: más paciencia, más disciplina".

"Entré en shock", ha señalado sobre el momento en el que se enteró de su diagnóstico. "Pero, sabes, una de las cosas por las que tuve mucha suerte fue que, en cuanto escuché la noticia, pensé: 'Esto va a ser lo mejor que me ha pasado en la vida'".

"Tenía una vocecita en mi cabeza que me decía: 'Harás cambios en tu vida que jamás harías si no hubieras tenido un diagnóstico tan extremo, y eso te traerá años de salud y felicidad'", confesaba el actor.

Además de hablar abiertamente sobre su salud, el actor ha aprovechado para recalcar lo agradecido que está, sobre todo, a su familia y a su mujer, Kimberly: "No estaría vivo si no fuera por mi esposa".

"Ella acaba de asumir el papel de cuidadora, enfermera y cabeza de familia. Y luego, por mucho que quiera proteger a los niños de que me vean sufrir… te das cuenta de que la resiliencia no solo es algo que tienen y pueden desarrollar, sino que es lo mejor para ellos", explicaba James.

Estas declaraciones vinieron seguidas de una nueva foto compartida por su esposa en Instagram, que muestra a la pareja abrazada y sonriente en plena temporada navideña con un pie de foto que decía: "Mi amor y yo", junto a un corazón rojo.

Este gesto tierno ha llenado los comentarios de la publicación de mensajes de sus fans y amigos de amor y apoyo para la familia Van Der Beek.