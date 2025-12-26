Así será el especial final de Outlander: "Me dejó despierto toda la noche"

Se acerca el final de la serie original de Outlander con el estreno de la temporada 8, que estará disponible en Starz el próximo 6 de marzo de 2026, poniendo punto final a una de las ficciones históricas más queridas de la televisión.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama se han mantenido en gran medida en secreto. Lo poco que se ha adelantado apunta a una temporada centrada en la idea del hogar, las crecientes amenazas de guerra y el destino de Jamie y Claire Fraser y su legado familiar.

Pero ahora el productor ejecutivo, Matthew B. Roberts, ha revelado que han trabajado mucho para crear un final que no decepcionase a los fieles que han seguido con tanto cariño todas las temporadas: "Me mantuvo despierto por la noche", reconocía a Vanity Fair.

"Les dije a todos: 'Intentemos no hacer esa temporada tan especial de Outlander . Ya es especial'", decía. "La gente lleva una década viniendo a esta serie; simplemente hagamos lo que hacemos, hagámoslo bien y ofrezcámosles algo que ya esperan".

Sobre el final, Roberts ha añadido: "Hay mucha tensión y confusión, pero hay mucha resolución".

"Siempre tuve el final en mi cabeza, pero también grabamos algunos (otros) finales por razones de seguridad", comentaba.

Pero este no es el final del universo de Outlander, ya que la franquicia continúa expandiéndose con su serie precuela que explora los orígenes familiares tanto de Jamie como de Claire.

La producción cuenta con una primera temporada estrenada y ya se ha confirmado la renovación para la segunda con otra tanda de episodios.