El regreso de Tommy Shelby es pura dinamita: Primer tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película

Netflix ha desvelado el primer tráiler de la esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal, dirigida por Tom Harper y con el guión de Steven Knight. La cinta se estrenará en Netflix el 20 de marzo de 2026.

Birmingham, 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Con el futuro de su familia y del país en juego, Tommy deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado… o lo reduce todo a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…

Peaky Blinders: El hombre inmortal | Netflix

El ganador del Oscar Cillian Murphy retoma su papel como el icónico Tommy Shelby. El reparto de esta producción épica incluye a Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), el nominado al Oscar Tim Roth (Reservoir Dogs, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack), así como el nominado al Oscar Barry Keoghan (Saltburn, The Banshees of Inisherin) y el ganador del Emmy Stephen Graham (Adolescence, Boiling Point).

La película está producida por Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight y Patrick Holland. Además, cuenta con la producción ejecutiva de Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper y David Kosse.