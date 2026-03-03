Sale a la luz la causa oficial de la muerte de Eric Dane, tras fallecer a los 53 años

Eric Dane el actor internacionalmente conocido gracias a su papel como el doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey y a su participación en la serie Euphoria, murió el pasado jueves 19 de febrero; casi un año después de haber anunciado públicamente que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que había marcado su último año de vida.

Ahora, se han conocido nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte. Según su certificado de defunción obtenido por People, Dane murió a causa de una insuficiencia respiratoria, siendo la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la causa subyacente del fallecimiento.

También conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la ELA es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta a las células nerviosas responsables del control muscular. Con el avance de la enfermedad, los pacientes pueden experimentar debilidad muscular, pérdida de movilidad y, en fases avanzadas, dificultades para respirar.

Actualmente no existe cura para la ELA, aunque algunos tratamientos y terapias pueden ayudar a ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. De ahí que Dane se convirtiera en un altavoz para promover la investigación.

La confirmación oficial de la causa de su muerte llega semanas después del fallecimiento del actor, cuya trayectoria en televisión lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocibles de la pequeña pantalla y en una figura muy querida por los seguidores de Anatomía de Grey.