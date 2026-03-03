James Van Der Beek quería hacer un reboot de Dawson Crece antes de morir

James Van Der Beek, protagonista de la ficción juvenil que marcó a toda una generación a finales de los 90, Dawson Crece, falleció recientemente a los 48 años. Semanas después de su muerte, Kevin Williamson, el creador de la serie que lo llevó al estrellato, ha revelado que el actor habló con él en varias ocasiones sobre la posibilidad de revivir la historia de Dawson Leery y sus amigos.

Así lo ha revelado el propio Williamson en un perfil publicado por Esquire con motivo de su regreso a la saga Scream como director y coguionista de Scream 7: "James y yo hablamos varias veces sobre hacer un reboot de Dawson Crece. Él quería hacerlo", ha explicado Williamson al medio, recordando las conversaciones que mantuvo con el actor sobre una posible continuación de la historia.

Según el creador de la serie, Van Der Beek no solo quería regresar a la ficción, sino también participar activamente en el desarrollo de la nueva historia junto a sus antiguos compañeros de reparto, entre ellos Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams, Busy Phillips, Kerr Smith y Meredith Monroe.

Los protagonistas de 'Dawson Crece' | Getty Images

"Hubo un momento en que iba a escribirlo y tuvo una idea genial. Tenía un plan precioso. Luego creo que entró en un programa y todos se pusieron manos a la obra. Nunca se materializó. Pero se habló mucho al respecto", ha recordado Williamson sobre el actor.

El director también ha recordado una conversación que mantuvieron sobre el tono que podría tener una nueva versión de la serie: "Creo que fue gracioso. Recuerdo que tuve una conversación con Katie y él una vez, pero simplemente no recuerdo… Creo que era un poco como This Is Us. Lo imaginamos con ese tono, porque era muy popular en la época en que lo habíamos estado discutiendo. Así que esto sucedió alrededor de la primera temporada de ese programa".

James Van Der Beek y Katie Holmes en Dawson Crece | Cordon Press

A pesar del entusiasmo de Van Der Beek, Williamson admite que nunca sintió la necesidad de regresar a la historia que había cerrado con el final de la serie: "Siempre pensé: 'Bueno, ya lo hicimos. Lo terminamos'", ha explicado.

El creador recuerda que el último episodio ya ofrecía una conclusión clara para los personajes: "En el último episodio, nos adelantamos cinco años. Viajamos al futuro. El último episodio de esa serie fue el remake. Así que me siento muy bien con eso. Y no siento la necesidad de volver a ese mundo, por mucho que los ame y me encantaría".

Williamson ha añadido también que incluso el estudio detrás de la serie había mostrado interés en retomar el proyecto: "Sony me llamó un par de veces y me preguntó si estaría interesado en desarrollarla", ha asegurado.

Además, el creador señala que uno de los obstáculos para una posible continuación era la evolución de los personajes y del reparto original: "Hablamos de ello, pero el personaje de Michelle Williams ya se había ido. Cuatro ya se había convertido en tres. Así que hablamos, pero no sucedió".

James Van Der Beek en Dawson Crece | Cordon Press

Finalmente, Williamson también quiso recordar cómo defendió al actor durante el proceso de casting: "Lo conocí de joven. Recuerdo que vino a la audición. No sé qué dijeron la cadena y otros productores de él, pero no lo querían. Y yo pensaba: '¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Ese es Dawson. Créeme'".

La revelación sobre el interés de Van Der Beek en retomar la serie llega semanas después de la muerte del actor, fallecido tras haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, y ofrece una nueva perspectiva sobre los proyectos que aún imaginaba antes de su fallecimiento.