Sadie Sink se muerde la lengua sobre los secretos de SpiderMan: Brand New Day: "Hay muchas cosas que quiero compartir"

Aún quedan meses para el estreno de SpiderMan: Brand New Day y las incógnitas siguen sobrevolando alrededor de la cinta. La cuarta entrega de Tom Holland sobre el superhéroe arácnido ya ha acabado su rodaje después del accidente que tuvo el actor en el set.

A pesar de que se confirmó la presencia de Jon Bernthal o Mark Ruffalo en la cinta, todavía no se sabe casi nada de la trama ni de los roles de algunos de sus nuevos intérpretes, como es el caso de Sadie Sink.

La estrella de Stranger Things estará al lado de Holland en la cinta el próximo verano y ahora ha confesado que le cuesta guardar los secretos.

Tom Holland durante la grabación de una escena de SpiderMan: Brand New Day | Gtres

"Me enteré mientras terminábamos la quinta temporada de Stranger Things. SpiderMan siempre ha sido mi favorito. Me encanta. Me encanta el SpiderMan de Tom, especialmente", declaró a THR. "Ser fan de algo y luego unirme a ello es una sensación familiar para mí, porque ya era fan de Stranger Things antes de unirme a la serie", ha admitido.

"Tengo muchas ganas de hablar más de ello. Hay muchas cosas que quiero compartir. Por eso siento que guardar secretos de Stranger Things era muy fácil, porque tengo muchos secretos de SpiderMan que son aún más secretos", ha comparado.

Sadie Sink | Getty

Por el momento se desconoce a qué personaje dará vida, aunque se ha rumoreado desde que será Gwen Stacy hasta una variante de Mary Jane Watson distinta de la versión de Zendaya.

Otra teoría es que Sink podría ser Mayday Parker, la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson en los cómics, conocida también como SpiderGirl y que podría venir de otra línea del multiverso.

Gata Negra o Jean Grey son otros nombres que se barajan, aunque, tal y como señaló a Entertainment Weekly, "mucha gente olvida que el color del cabello puede cambiar, pero sí, entiendo todas las teorías".

Lo que parece claro es que su personaje será alguien importante o, al menos, poderoso ya que se reveló que repetirá su papel en Avengers: Secret Wars.