El creador de God of War estalla contra la primera imagen de la serie: "Es ridículo"

La primera vez que el mundo descubría la historia de Kratos en busca de venganza corría el año 2005. El videojuego se convirtió en todo un éxito y, cuando llegó la secuela, los usuarios de la PlayStation 2 elevaron la saga a lo más alto de la industria.

Ahora, con 12 entregas ya a sus espaldas (y más en desarrollo), God of War está a punto de convertirse en una serie de acción real. Una producción a cargo de Sony y Prime Video que pretende ver la luz en algún momento de 2027.

Si bien no ha sido el desarrollo más sencillo, tras reiniciarse al cambiar de showrunner dos años atrás, todo apunta a que esta vez sí llegará a la plataforma en tiempo y forma. No obstante, es esta forma la que no parece haber convencido especialmente a los fans.

Desde Sony han publicado la primera imagen de la serie y la ola de críticas no ha tardado en devorar las redes sociales. Unos comentarios a los que se ha sumado el mismísimo creador del videojuego, David Jaffe.

Desde su canal de YouTube, afirma que a pesar de que "se estén esforzando mucho", esta pequeña pieza promocional "es muy tonta"; dejando clara su opinión al respecto.

"Dos cosas pueden ser ciertas. Esta puede ser una imagen terrible, y lo es. Es terrible en muchos sentidos", continúa: "Y Ron Moore, el showrunner, es increíble. Este tipo es un tipo con un talento increíble. No tengo ninguna duda de que será una buena serie".

Ron Moore es la mente detrás de series como Outlander, Para toda la humanidad o Battlestar Galactica, por lo que experiencia no le falta en lo más mínimo; aunque el problema de Jaffe no está relacionado con el equipo detrás de la producción.

"Kratos en esta pose con esta expresión, no la del actor, está ridículo", continúa: "Vas a revelar por primera vez a la mayoría de la gente un personaje completamente nuevo que esperas que impulse tu serie, y nunca lo han visto antes, ¿en serio es así es como lo presentas?".

Así pues, tampoco parece tener nada en contra del intérprete que le dará vida, Ryan Hurst, quien ya se ganara el favor del público en su paso por Sons of Anarchy o The Walking Dead.

Ryan Hurst con Charlie Hunnam en Sons of Anarchy | Cordon Press

"Quizás sea consciente. Quizás piensen: Bueno, en lo que realmente queremos centrarnos es en la historia padre-hijo. Y si nos centramos en él, con su furia espartana y todo eso, quizá la gente diga: No quiero ver esa serie", sigue en sus declaraciones antes de sentenciar: "Pero entonces, llegados a ese punto, ¿podrías encontrar una foto donde no parezca que está cagando en el bosque? Porque eso es lo que parece en la foto".

Esta primera imagen, por polémica que esté siendo, ya ha demostrado el gran interés que existe en torno a la serie de God of War. Como su propio creador ha señalado, una foto no es suficiente como para juzgar toda una producción; por lo que habrá que seguir esperando para saber si efectivamente consiguen estar a la altura de las circunstancias.